Нечеловеческие условия: в Харькове разваливается общежитие для слепых, люди добиваются отселения или капитального ремонта

Черный грибок на потолке и стенах, гнилые трубы и трещины в некоторых местах размером со спичеченый коробок. В таких ужасных условиях, рассказывает харьковчанка Лариса, ей вместе с ребенком приходится жить уже несколько нет. От постоянной сырости в комнате этой осенью дочь болеет уже второй раз, говорит женщина.

Лежат тряпки, здесь тоже вода. Здесь ребенка игрушки, там тоже вода, и поэтому каждое утро, вот я ребенка отвожу: то водила в садик, теперь в школу, и вытираю вот так вот. Вот здесь тоже черное, за телевизором тоже. За диваном уже лужа воды, уже отодвигали диван и снова вытирали.

В нечеловеческих условиях вместе с Ларисой в общежитии для слепых и слабовидящих живут еще 32 семьи. Ремонта либо отселения люди добиваются начиная с весны, подчеркивают - неоднократно обращались к чиновникам и представителям Украинского общества слепых и выходили на пикеты. Устав от безразличия, решили вновь собраться, чтобы провести акцию протеста.

Роман, житель общежития:

Уже начали вот с того времени, когда окончательно стены начали валиться. Вот с весны мы просим, чтобы нам отремонтировали или расселили.

Надежда и Олег, жители общежития:

У нас общежитие в аварийном состоянии рушится. сквозные трещины пошли и перспектив никаких. душ у нас закырли, потому что разрушилась система стока, сточные воды подмывают фундамент.

Дмитрий, житель общежития:

Впродовж всього існування цієї будівлі не був ремонтований капітально. Зараз стіни пішли тріщинами, тече дах. В багатьох кімантах плісінь. В таких умовах вже в 21 віці в найкращому європейському місті України, Харкові, ми просто не можемо існувати, тому ми тут.

Общежитие построено в 50-х годах прошлого века и ни разу не видело капитального ремонта. Двухэтажка находится на балансе Украинского общество слепых. Однако на предприятии, где работают люди с инвалидностью, отвечают, что не могут спасти общежитие из-за недостатка средств, поэтому посоветовали обратиться к благотворителям и чиновникам. Люди жалуются - обращались и в горсовет, и в областной. и в Минсоцполитики, но тщетно. На сегодняшнюю акцию протеста пригласили заместителя мэра. Люди требуют создать независимую комиссию, которая могла бы провести оценку земли и здания и установить - можно ли там жить.

Андрей Руденко, заместитель мэра по вопросам ЖКХ:

Если мне память не изменяет. У каждого из вас есть даже мой номер. Никто из вас даже не удосужился этот номер набрать. Я не говорю уже о том, чтобы прийти или зайти. Я кому-то из вас когда-то в чем-то отказал? Нет. Мы хотели бы вас пригласить в общежитие... - Я был уже у вас в общежитии, не вопрос. - Мы сейчас хотим, дети есть у нас в общежитии!

После визита в общежитие вместе с жителями чиновник обещает разобраться в ситуации и изучить документы в ближайшее время. В то же время, люди отмечают - если не дождутся положительных изменений, собираются выходить на пикеты в Киеве. Ведь, говорят, решить проблему с жильем сосбственными силами тяжело - человеку с проблемами зрения заработать даже на съемную квартиру практически невозможно.

Агентство Телевидения Новости