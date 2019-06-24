Неделя в ОРДЛО: в Донецк вернулся ранее отстраненный главарь «днр»

За прошедшую неделю вокруг оккупированных россией территорий Донбасса произошло несколько знаковых событий.

Об этом идет речь в обзоре «ДС».

Конец интриги с Сурковым

Состоявшиеся на минувшей неделе визиты украинского президента Владимира Зеленского в Париж и Берлин к лидерам стран — участниц нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе, само собой, заметно раззадорили весь российский пропагандистский маховик — от маленького и мало кому известного какого-то «телеграмчика» до самого официального рупора Кремля Пескова. Впрочем, только последний поведал хотя бы что-то конкретное на счет будущего «нормандского» квартета с участием своего шефа Путина, если, конечно же, отбросить всю мишуру обязательной программы по агитации и пропаганде.

Во-первых, Песков 19 июня не стал опровергать слова немецкого канцлера Ангелы Меркель по итогам ее общения с Зеленским днем ранее о том, что предстоящая встреча помощников лидеров «нормандской четверки» запланирована на 12 июля. Во-вторых, он был уполномочен заявить, что повестка дня данного рандеву пока только формируется, дескать, «надо сверить часы, понять, где мы находимся, ведь был большой перерыв в общении». Ну а, в-третьих, путинский пресс-секретарь официально сообщил о том, кто будет представлять Россию на этой подготовительной нормандской встрече. Это, по словам Пескова, будет один из помощников Путина — либо Ушаков, либо Сурков, которого вот уже пару месяцев как «увольняют» его недоброжелатели с неформального кресла куратора всех ОРДЛО.

А спустя всего лишь час после песковского заявления вот как радостно комментировал ТАСС ближайший сурковский соратник, директор Центра политической конъюнктуры Чеснаков: «На июльской встрече представителей лидеров «нормандской четверки» Россию по поручению президента РФ будет представлять его помощник Владислав Сурков, который находится в постоянном контакте со своими немецким и французским коллегами Яном Хеккером и Эммануэлем Бонном». То есть всем стало понятно, что очередная интрига с отстранением Суркова от тела Путина подошла к концу — он, несмотря на все усилия своих конкурентов с Лубянки, пока остается в фаворе хозяина Кремля как минимум в качестве переговорщика по Донбассу.

Тихое возвращение Ходаковского

Тем временем в тот же день, 19 июня, состоялись еще два знаковых события. Первое — это громкая пресс-конференция в Нидерландах представителей международной Совместной следственной группа (JIT), расследующей катастрофу Боинга MH17 «Малайзийских авиалиний» над Донбассом в июле 2014 г. Собственно, здесь официально прозвучали фамилии первых четырех подозреваемых в причастности к крушению лайнера: граждане РФ Гиркин-Стрелков, Дубинский по кличке «Хмурый» и Пулатов («Гюрза»), а также украинский гражданин-коллаборант Харченко («Крот»). Все они были торжественно объявлены в международный розыск, хотя сейчас себя чувствуют в полнейшей безопасности на российских просторах.

А второе событие — это тихое и скромное возвращение в Донецк экс-«секретаря Совбеза ДНР», бравого перебежчика из СБУ в ФСБ Ходаковского. Между прочим, этого персонажа международные расследователи Bellingcat ввели в число виновных в стрельбе из «Бука» по MH17, так как именно Ходаковский по кличке «Скиф» со своим подручным Семеновым по прозвищу «Сан Саныч» обеспечивали транспортировку российской установки по Донецку и окрестностям. Правда, сугубо официально подозрение Ходаковскому следователи JIT еще не предъявили, посему он может спокойно налаживать свой донецкий быт после долгой разлуки с шахтерским краем.

Напомним, в последний раз данный чекист пытался приехать в оккупированные районы Донетчины в сентябре прошлого года для участия в «выборах главы ДНР». Однако тогда Москва уже сделала в этом плане ставку на Пушилина, так что Ходаковскому на неконтролируемом Украиной участке украинско-российской границы был показан от ворот поворот его же коллегами из ФСБ. Теперь свой приезд он нигде не анонсировал, а отрапортовал уже по факту: «Я вернулся на территорию, и у меня нет разногласия с представителями российской власти, российской системы. Все вопросы, которые у нас были, урегулированы. У меня нет планов и задач штурмовать большую политику местного масштаба. Она на сегодня сформирована. У меня есть свои локальные задачи, которые с меня никто не снимал с точки зрения объективной реальности».

Безусловно, одним из условий для возвращения Ходаковского в Донецк был его формальный отказ «штурмовать большую политику местного масштаба». Правда, у него не будет никаких препятствий забрать эти свои слова назад, если вдруг «поменяется объективная реальность», и об этом хорошо осведомлены как его покровители на Лубянке, так и недруги-сурковцы, включая главаря российской оккупационной администрации в ОРДО Пушилина. Одним словом, Ходаковского оставили на «запасном пути», но перевели уже поближе к «месту назначения». То есть заменить им того же Пушилина или кого-то еще теперь не составит особого труда, и в случае чего это займет считанные часы, а то и минуты.

Пожарная онлайн-тревога

Простых же жителей ОРДЛО «большая политика местного масштаба» если и волнует, то исключительно в контексте их, жителей, выживания, а с этим с каждым днем все сложнее и сложнее. Тут тебе и поголовная деградация промышленности оккупированного Донбасса, о чем, между прочим, свидетельствует текущая статистика заборов воды местными предприятиями, точнее, их отсутствия. И многокилометровые и многочасовые очереди на жаре на всех КПВВ, которые из-за огромного количества желающих пересекать линию разграничения рассасываться не спешат. И даже «золотая» де-факто клубника в оккупации — по 200-250 руб. за килограмм, и это в пик сезона.

Ко всему этому прибавилась новая «сезонная» беда — многочисленные пожары из-за жаркой погоды. Несколько примеров последних дней. Донецк, возгорание на заброшенном заводе пластмассовых изделий, что там горело — неизвестно, но валивший оттуда дым видели полгорода. Макеевка, многодневный пожар в помещении кинотеатра «Мир», повреждения таковы, что восстановлению кинотеатр уже не подлежит. Енакиево, огонь уничтожил целый торговый ряд местного рынка, сколько товара сгорело, одному Богу известно. Зато всем местным жителям хорошо известно, что енакиевская пожарная служба находится буквально в 100 м от рынка, но рыночники тушили свои лотки самостоятельно, нося воду ведрами с ближайшего стадиона, а пожарные приехали уже разгребать потухшие угли.

Летняя история с постоянной пожарной тревогой до боли напоминает зимнюю тамошнюю ситуацию с «крышепадами» и всяческими ДТП из-за нечищеного снега. Ведь и тогда, и сейчас живущие на захваченных Россией территориях украинского Донбасса имели и имеют дело с одним печальным явлением, которое объясняется одной банальной фразой — за последние пять лет российской оккупации запас прочности стал иссякать во всех ОРДЛО, причем в каждой сфере и безвозвратно.

Источник: sprotyv.info

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