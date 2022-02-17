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Недобросовісні компанії намагаються заблокувати закупівлі харчування для ЗСУ

Недобросовісні компанії намагаються заблокувати закупівлі харчування для ЗСУ

У Шостому апеляційному адміністративному суді 15 лютого відбувся розгляд двох апеляційних скарг Міністерства оборони України на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва по справам № 640/4720/22 та № 640/4729/22 за позовами ТОВ «Українська компанія «Торг-Інвест».

Зазначена компанія подала до Антимонопольного комітету України та суду понад 25 надуманих скарг та позовів, предметом яких є оскарження умов оголошення про проведення процедур закупівель та умов договорів

Наразі в судах компанія намагається оскаржити 12 процедур закупівель послуг з організації харчування особового складу Збройних Сил на 2022-й рік.

При цьому, варто зауважити, що ТОВ «Торг-Інвест» навіть не подала у своїй тендерній пропозиції жодного документу, які були передбачені в оголошенні Міноборони. Згадане товариство фактично продемонструвало відсутність справжніх намірів із забезпечення харчування особового складу українського війська.

Фахівці юридичної служби Міноборони переконані, що дії «Торг-Інвест» спрямовані на блокування процедур закупівель з організації харчування і можуть свідчити про зловживання своїми правами та кваліфікуватись як вчинення злочину, передбаченого статтею 114-1 Кримінального кодексу України, а саме – перешкоджання законній діяльності ЗС України в особливий період, та призвести до зриву організації харчування особового складу Збройних Сил України.

Незважаючи на це, суд апеляційної інстанції на засіданні 15 лютого по справі № 640/4720/22 не врахував доводи Міноборони, також суд не переконали і ті обставини, що позивачем не подано жодних документів у складі своєї тендерної пропозиції.

В умовах особливого періоду і відкритої збройної агресії РФ питання гарантованого забезпечення харчування особового складу Збройних Сил України має стратегічне значення для обороноздатності країни й не може бути предметом комерційних оборудок і будь-яких маніпуляцій.

Міноборони продовжить вживати всіх необхідних заходів, спрямованих на забезпечення організації харчування особового складу Збройних Сил України.

При цьому, варто наголосити, що Міноборони готове до різних ситуацій і незважаючи на будь-які спроби постачання харчування буде забезпечено.

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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