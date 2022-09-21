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Недостатнє покарання Орбана може призвести до падіння Євросоюзу

Недостатнє покарання Орбана може призвести до падіння Євросоюзу

Цими днями ЗМІ опублікували тези виступу угорського прем’єра Віктора Орбана перед своїми однопартійцями.

Але одна річ у цій скандальній промові вразила навіть тих, хто детально слідкує за Угорщиною. Навіть їх Орбан здивував тим, як погано він орієнтується у ситуації в Україні та наскільки хибними та часом проросійськими є прогнози, якими він керується, оцінюючи нашу державу.

Утім, головною темою стає протистояння Орбана з Євросоюзом. Лідер Угорщини повідомив однопартійцям, що працюватиме на розвал ЄС.

Про те, чого чекати Україні у відносинах з Угорщиною дивіться в відео на Youtube-каналі "Європейської правди".

Більш повний аналіз – у матеріалі редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка Закони за 7,5 млрд євро. Як Орбан отримає гроші ЄС і продовжить "війну" за розпад Союзу.

10 днів тому прем’єр-міністр Угорщини виступив на закритій для журналістів партійній зустрічі у курортному селищі Кетче, що поблизу озера Балатон. Тоді офіційна угорська преса нічого не повідомила про цей виступ. Утім, тези промови з’ясували журналісти угорської редакції "Радіо Свобода", згодом це привернуло увагу міжнародних ЗМІ, а в Україні стався справжній інформаційний вибух.

Нагадаємо, Орбан спрогнозував, що війна РФ з Україною може тривати до 2030 року і Україна може втратити до половини території. Винуватцем масштабів війни він вважає не Росію, а Захід. Орбан також виступив проти "антиросійських" рішень ЄС та пообіцяв спробувати заблокувати продовження санкцій.

Також він вважає, що решті держав Євросоюзу цієї зими буде дуже важко, аж до зупинки 40% промисловості. Але це ще дрібний прогноз порівняно із заявою про те, що у наступні вісім років ЄС може розвалитися.

А найнебезпечнішим є те, що Орбан – якщо аналізувати його промову в комплексі – планує розвалювати ЄС зсередини. Зокрема, ігноруючи європейські принципи у зовнішній та внутрішній політиці, показово порушуючи цінності ЄС тощо.

У статті "Покарання для Угорщини" ЄвроПравда пояснювала, що ЄС вже розпочав та ближчим часом може посилити фінансовий тиск на Угорщину.

Держава під керівництвом Віктора Орбана лишається доволі бідною у порівнянні з іншими членами ЄС, тому має право на отримання коштів з так званого "фонду вирівнювання", мета якого – підтягувати депресивні регіони, наприклад, розбудовувати там інфраструктуру.

Раніше ЄС заморозив також надання Угорщині орієнтовно 5,5-6 млрд євро з фонду постковідного відновлення. А у неділю, попри вихідний день, Єврокомісія вийшла з повідомленням про намір заморозити додатково 7,5 млрд євро з фондів вирівнювання.

Дуже схоже, що угорський прем’єр виграє цей раунд і не втратить кошти.

Диявол, як завжди, у деталях. Цього разу йдеться про деталі рішення Єврокомісії.

По-перше, ЄК обрала м’який варіант тиску на Орбана.

Друга "деталь" – те, що потенційне грошове покарання Угорщини може настати не через те, що Орбан показово відмовляється від практично усіх європейських цінностей і європейської єдності, а лише через проблеми з верховенством права. Тож Орбану достатньо змінити законодавство лише в одному секторі – і ЄС відмовляється від блокування 7,5 млрд євро.

А ксенофобія, порушення свободи слова, тиск на ЗМІ, порушення рішень ЄС, дружба з Путіним, ламання європейських санкцій тощо – все це для Орбана лишається безкарним.

У 2024 році відбудуться чергові європейські вибори та зміниться склад Єврокомісії та Європарламенту.

Орбан дуже розраховує на зміни у найближчі роки.

Навіть у своїй промові в Кетче він заявив, що чекає на прихід до влади в інших країнах урядів, які підтримають його ініціативи з руйнування європейської єдності у ставленні до Росії.

Як розповідала "Європейська правда", у ЄС є юридична можливість позбавити голосу державу-порушницю базових цінностей. Це означало би, що Орбан втрачає право вето і можливість підриву єдності ЄС.

Але до цього кроку частина держав ЄС досі не готова.

Схоже, що має статися щось особливе; щось таке, що поверне єдиній Європі інстинкт самозбереження.

Джерело: eurointegration.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: єс, угорщина

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