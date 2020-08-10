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"Недостатньо чорна для цієї ролі". Акторка вибачилася, що зіграла Ніну Сімоне

Недостатньо чорна для цієї ролі. Акторка вибачилася, що зіграла Ніну Сімоне

Американська акторка Зої Салдана вибачилася, що зіграла роль культової співачки Ніни Сімоне у біографічному фільмі 2016 року "Ніна".

Салдану багато критикували за згоду знятися у цій стрічці - для ролі їй довелося носити накладний ніс і затемнювати колір шкіри, аби бути більш схожою на співачку.

Таку практику в США часто засуджують, розглядаючи її як прояв расизму.

У нещодавньому інтерв'ю Салдана зізналася, що тепер шкодує про свою згоду зіграти роль Сімоне.

"Я не повинна була грати Ніну. Я мала зробити все, що в моїх силах, аби ідеальну темношкіру жінку зіграла інша темношкіра жінка", - розповідає акторка.

"Тоді мені здавалося, що в мене є таке право, оскільки я теж є темношкірою. Мені дуже шкода, я більше ніколи так не вчиню. Хтось інший мав бути на моєму місці. Хтось інший мав розповідати її історію".

Недостатньо чорна для цієї ролі. Акторка вибачилася, що зіграла Ніну Сімоне

Ще кілька років тому Зої Салдана відстоювала зовсім іншу позицію й у відповідь на критику активно захищала своє право виконувати роль Ніни Сімоне.

У 2013 році вона заявляла: "Послухайте, якщо Елізабет Тейлор може бути Клеопатрою, то я можу бути Ніною - вибачте. Я поважаю співтовариство темношкірих, тому що сама є темношкірою".

Серед критиків вибору Зої Салдани на роль Ніни Сімони була, зокрема, й донька співачки.

"Я люблю Зої Салдану, ми всі її любимо [...] Але не кожен проєкт підходить кожному. Я знаю, що подумала б про це моя мама. Я цього не сприймаю".

Недостатньо чорна для цієї ролі. Акторка вибачилася, що зіграла Ніну Сімоне

Це не перший випадок, коли у США виникають подібні скандали. Минулого року, приміром, у ЗМІ з'явилася звістка про те, що Вілл Сміт може зіграти роль Річарда Вільямса - батька знаменитих тенісисток Вінус і Серени Вільямс.

І хоча Сміт на той момент ще не дав остаточної згоди на зйомки, навіть потенційна можливість надання цієї ролі йому викликала шквал критики - саме через те, що його відтінок шкіри занадто світлий.

Недостатньо чорна для цієї ролі. Акторка вибачилася, що зіграла Ніну Сімоне

Що таке колоризм?

Для США проблема кольору шкіри - навіть відтінків кольору шкіри темношкірих - серйозніша, ніж може здатися на перший погляд.

В Америці колоризм існує ще з часів рабовласництва, коли відтінок шкіри темношкірих часто визначав, яку роботу вони виконуватимуть.

У той час, коли раби з темнішою шкірою виконували виснажливішу роботу на плантаціях, рабам зі світлішою шкірою часто дозволялося працювати в будинку і виконувати хатню роботу.

Причина таких преференцій - світлошкірі раби часто народжувалися внаслідок того, що американські рабовласники ґвалтували своїх темношкірих рабинь.

З часом відносно світлий відтінок темної шкіри став своєрідною перевагаю й інструментом виживання, і подекуди навіть сприймався як бажаний.

Багато хто вважає, що ці стереотипи панують в Голлівуді й дотепер і проявляються в тому, що на ролі намагаються запрошувати темношкірих з більш світлим відтінком шкіри.

Источник: bbc.com

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Темы: кино, США

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