Нефтяная сверхдержава: в РФ из-за дефицита бензина продают места в очереди на АЗС

В Хабаровском крае РФ, где во второй половине января текущего года начался дефицит бензина после плановой приостановки местного нефтеперерабатывающего завода, на заправках сразу начали образовываться многокилометровые «хвосты», простоять в которых можно несколько часов, но так и не заправить машину. Поэтому предприимчивые автомобилисты продают свои «забронированные» места в очередях на АЗС, сообщают росСМИ.

По словам очевидцев, один местный житель продавал свое место за семь тысяч рублей, то есть примерно 2 600 гривен. Другой же человек отдавал восьмое место в очереди «всего» за две тысячи, то есть около 740 гривен.

Кроме того, хабаровчане также начали продавать бензин по интернету. К примеру, с доставкой до авто за литр марки АИ95 просят по 80 рублей, то есть 29.50 грн. «По всем вопросам в личку. И, пожалуйста, без обсуждений, постойте сами в очереди часа три и доставьте до города. Благодарю за понимание!», — говорится в объявлении.

Другой человек написал о возможности заправиться по его топливной карте без очереди по цене 2 500 рублей за 20 литров, то есть 920 грн.

«Оптовики» в интернете продают бензин по цене от 89 рублей за литр, причем топливо купить можно только от 30 литров и то, его расхватывают, как «горячие пирожки».

Источник: sprotyv.info

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