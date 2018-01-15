Нефтяное пятно у берегов Китая угрожает экологической катастрофой

Нефтяное пятно площадью 140 квадратных метров образовалось в результате аварии иранского танкера в Восточно-Китайском море, сообщает Reuters.

Пожар на месте крушения танкера погасили в понедельник днем, 15 января. Береговой охране Китая удалось не допустить дальнейшего увеличения нефтяного пятна.

Но экологи опасаются, что затонувший корабль представляет для окружающей среды большую угрозу, чем горение нефтепродуктов. В море попадут конденсат и токсичное топливо из судна. В Восточно-Китайском море обитают киты, морские свиньи и морские птицы.

“В это время года здесь зимуют промышленные виды рыбы, такие как горбыль, скумбрия, рыба-сабля и голубой краб. Этот район также находится на миграционном пути многих морских млекопитающих, таких как горбатый кит, южный кит и серый кит”, - говорится в сообщении организации Greenpeace.

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