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«Нехай віддають свій Бранденбург чи Піренеї»

«Нехай віддають свій Бранденбург чи Піренеї»

«Нехай віддають свій Бранденбург чи Піренеї»: посол Польщі відповів «рятувальникам обличчя путіна»

«Мені здається, що росія дуже свідомо і цілеспрямовано створила таку ситуацію, коли союзники тиснутимуть на нас із метою піти на поступки. Бо що для них Донеччина чи Луганщина? Озвучувалися думки, що треба рятувати чиєсь обличчя. То нехай віддають свій Бранденбург чи Піренеї», – сказав посол Польщі в Україні Бархтош Ціхоцький в інтерв’ю «Укрінформ».

Нагадаємо, що у травні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не готова і не буде «зберігати обличчя путіну» і йти на якісь поступки щодо свого суверенітету, аби закінчити війну.

З такою пропозицією до нього звертався лідер Франції Емманюе́ль Макро́н.

Источник: https://t.me/spravdi/10416

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