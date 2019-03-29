Неизвестный мужчина попал под поезд возле Купянска

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение о том, что на переезде около Купянска поезд совершил наезд на человека, поступило ночью 28 марта. Машинист увидел на рельсах мужчину и применил экстренное торможение, однако избежать аварии не удалось.

Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что погибшему около 40 лет. Он был одет в спортивную черную куртку и шапку, свитер в полоску, синие джинсы и спортивные ботинки черного цвета.

Открыто уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта" УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Движение поездов останавливался на один час.

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