Некоторые страны НАТО могут захотеть ввести войска в Украину, если государства-члены, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите в Вильнюсе

Такое мнение высказал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Расмуссен, сообщает The Guardian.

«Расмуссен сделал свое замечание, поскольку нынешний глава НАТО Йенс Столтенберг сказал, что вопрос о гарантиях безопасности будет стоять на повестке дня в Вильнюсе, но добавил, что НАТО – в соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора – предоставляет полноценные гарантии безопасности только полноправным членам», – пишет издание.

Джерело: https://t.me/u_now/100134

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