Нелепая смерть под Харьковом: на Безлюдовке 14-летнюю девушку затоптал конь
На Безлюдовке под Харьковом несовершеннолетняя девушка погибла из-за неосторожного обращения с чужим конем.
Как сообщают в Нацполиции, тело 14-летней жительницы поселка Слободский Харьковского района обнаружили 3 августа.
Правоохранители предварительно установили обстоятельства трагедии. Так, лошади местных жителей паслись на безлюдовском пастбище. Девочка решила без разрешения напоить одно из животных, и по какой-то причине привязала себя веревкой за талию к лошади, что категорически запрещено.
Конь испугался чужого человека и понесся, потянув девушку через луг. Через некоторое время животное удалось успокоить. От полученных травм девушка скончалась на месте.
Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».