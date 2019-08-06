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Нелепая смерть под Харьковом: на Безлюдовке 14-летнюю девушку затоптал конь

На Безлюдовке под Харьковом несовершеннолетняя девушка погибла из-за неосторожного обращения с чужим конем.

Нелепая смерть под Харьковом: на Безлюдовке 14-летнюю девушку затоптал конь

Как сообщают в Нацполиции, тело 14-летней жительницы поселка Слободский Харьковского района обнаружили 3 августа.

Правоохранители предварительно установили обстоятельства трагедии. Так, лошади местных жителей паслись на безлюдовском пастбище. Девочка решила без разрешения напоить одно из животных, и по какой-то причине привязала себя веревкой за талию к лошади, что категорически запрещено.

Конь испугался чужого человека и понесся, потянув девушку через луг. Через некоторое время животное удалось успокоить. От полученных травм девушка скончалась на месте.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: смерть

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