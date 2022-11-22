Нельзя делать вид, что сдаешься и открывать огонь
Российские дипломаты форсят тему расстрела российских военных, которые согласились сдаться в плен. Думаю каждый уже видел полное видео, но если нет - посмотрите. На 48 секунде один из российских солдат открывает огонь по солдатам ВСУ, в следствии чего один украинский военный погиб и двое получили ранения.
Далее по фотографиям мы видим, что украинские солдаты дали отпор россиянам и отправили всю группу на тот свет.
Этот случай побудил много дискуссий и вопросов. Журналисты и блогеры сладко обсасывают тему. Даже ООН взялись за расследование. В праве ли были солдаты расстрелять всю группу российских военных в таких обстоятельствах? Распространяется ли защита женевской конвенции на остальных солдат?
Смущает меня в этом всем очень невнятный голос со стороны цивилизованного мира. Даже украинские националисты что-то мямлят про моральное право, вместо того, чтобы аппелировать к законодательным актам и нормам международного права.
Ответ на вопрос вы найдете, собственно, в Женевской конвенции, а именно в дополнениях от 1949 г, статья 37, Вероломство или "Prohibition of perfidy":
It is prohibited to kill, injure or capture an adversary by resort to perfidy. ... The following acts are examples of perfidy:
(a) The feigning of an intent to negotiate under a flag of truce or of a surrender;
По простому: нельзя делать вид, что сдаешься и открывать огонь.
Совершение акта вероломства не только снимает с группы защиту женевской конвенции, но и делает их военными преступниками. Акт совершен не одним военным, а группой лиц. Они не получили статус пленных, а продолжили быть комбатантами, которые пошли на преступление. Потому их расстрел является совершенно закономерным. Нормы международного права соблюдены. Единственные жертвы ситуации - погибший солдат ВСУ и два раненых.
Джерело: https://www.facebook.com/hasan.ammori