Российские дипломаты форсят тему расстрела российских военных, которые согласились сдаться в плен. Думаю каждый уже видел полное видео, но если нет - посмотрите. На 48 секунде один из российских солдат открывает огонь по солдатам ВСУ, в следствии чего один украинский военный погиб и двое получили ранения.

Далее по фотографиям мы видим, что украинские солдаты дали отпор россиянам и отправили всю группу на тот свет.

Этот случай побудил много дискуссий и вопросов. Журналисты и блогеры сладко обсасывают тему. Даже ООН взялись за расследование. В праве ли были солдаты расстрелять всю группу российских военных в таких обстоятельствах? Распространяется ли защита женевской конвенции на остальных солдат?

Смущает меня в этом всем очень невнятный голос со стороны цивилизованного мира. Даже украинские националисты что-то мямлят про моральное право, вместо того, чтобы аппелировать к законодательным актам и нормам международного права.

Ответ на вопрос вы найдете, собственно, в Женевской конвенции, а именно в дополнениях от 1949 г, статья 37, Вероломство или "Prohibition of perfidy":

It is prohibited to kill, injure or capture an adversary by resort to perfidy. ... The following acts are examples of perfidy:

(a) The feigning of an intent to negotiate under a flag of truce or of a surrender;

По простому: нельзя делать вид, что сдаешься и открывать огонь.

Совершение акта вероломства не только снимает с группы защиту женевской конвенции, но и делает их военными преступниками. Акт совершен не одним военным, а группой лиц. Они не получили статус пленных, а продолжили быть комбатантами, которые пошли на преступление. Потому их расстрел является совершенно закономерным. Нормы международного права соблюдены. Единственные жертвы ситуации - погибший солдат ВСУ и два раненых.

