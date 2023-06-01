Немає нічого дивного в тому, що поляки допомагають українцям - Дуда

Немає нічого дивного в тому, що поляки допомагають українцям. Ми добре пам'ятаємо, що російський полон закінчується кулею в потилицю, — президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю Dziennik Gazeta Prawna.

Відповідаючи на запитання журналіста про мотиви поляків масово допомагати українцям, Дуда зазначив, що велику роль в цьому зіграла історична ворожнеча з росіянами.

"Для росії Польща зараз — ворог номер один, не рахуючи України. Історична пам'ять живе у наших сім'ях. Кажуть, дивно, що зараз поляки так чудово допомагають українцям. Наші сім'ї пам'ятають, що російський полон закінчується кулею в потилицю... Ми знаємо, що лише перемога над росією принесе нам безпеку", — сказав політик, нагадавши про масові розстріли польських офіцерів та інтелігенції у Катині, Мідному, Харкові та інших місцях.

Польський президент також заявив, що в його країні "всі знають, що росіяни ґвалтують і грабують", тому "нікому не довелося просити поляків вийти на східний кордон та допомогти українцям у Польщі".

Джерело: https://t.me/znua_live/95780

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