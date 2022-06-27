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«Немає такої години, коли ворожа артилерія стихає»: Гайдай про хід боїв за Лисичанськ

Російські війська атакують Лисичанськ із Попаснянського напрямку, у місті багато пошкодженого житла та інфраструктури.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Пряма мова: "У Лисичанську, Вовчоярівці, Лоскутівці та Верхньокам’янці росіяни не припиняють руйнувати житло, промислові та адміністративні об’єкти. Немає такої години, коли ворожа артилерія стихає.

Штурмова авіація окупанта 26 червня нанесла авіаудари по Лисичанську та Вовчоярівці. У Вовчоярівці точаться бої. 

Росіяни намагалися атакувати у районі Верхньокам’янки, але змушені були відійти – не всі з них це змогли зробити самостійно". 

Деталі: За словами Гайдая, пошкоджень у Лисичанську дуже багато. За можливістю вулиці та будинки обстежують на наявність постраждалих. 

Руйнувань зазнали щонайменше п’ять багатоповерхівок, в одній із яких вигоріли одразу 10 квартир. На одній із вулиць знищено одразу шість приватних будинків.

Також росіянами обстріляна територія автовокзалу, будівлі Свято-Митрофанівського храму, храму Святої Великомучениці Варвари, одне із підприємств, приміщення прикордонного загону та одна із адмінбудівель.

Пряма мова: "Вони намагаються блокувати місто з півдня, при цьому нищать все що є, куди може дістати їхня артилерія та системи залпового вогню. Тримаємо оборону Лисичанська".

«Немає такої години, коли ворожа артилерія стихає»: Гайдай про хід боїв за Лисичанськ

«Немає такої години, коли ворожа артилерія стихає»: Гайдай про хід боїв за Лисичанськ

«Немає такої години, коли ворожа артилерія стихає»: Гайдай про хід боїв за Лисичанськ

«Немає такої години, коли ворожа артилерія стихає»: Гайдай про хід боїв за Лисичанськ

Источник: https://t.me/spravdi/11691

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