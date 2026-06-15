Нема такого злочину, який би не скоїли ментальні нащадки нацистів - рашисти

І вони системно відтворюють все, що робили під час другої світової гітлерівці - страти українців, створення концтаборів де полонених піддають тортурам, бомбардування цивільних будинків і багато іншого. Улюблений слоган кремлядей "Можемо повторити" ідеально ілюструє копіювання нацистських злочинів рашистами.

3 листопада 1941 року під час нацистської окупації був історичний підрив та руйнування Свято-Успенського собору Києво-Печерської лаври, в якому більшовики та нацисти звинуватили один одного. 15 червня 2025 року внаслідок російської атаки і прямого влучання зайнялася пожежа у Києво-Печерській Лаврі. За даними рятувальників, в Успенському соборі площа загоряння даху становила 800 квадратних метрів. Рашисти копіюють нацистів. І це не перша подібна атака путінських варварів. Раніше вже були влучання по церквах та синагогах України. І це в черговий раз підтверджує, що московські сатанисти, які перетворили російську православну церкву на філію ФСБ, борються з вірою, якщо ця віра не в путіна і не в російські імперські цінності.

Під час Другої світової війни німецька авіація скинула на Собор Святого Павла у Лондоні десятки запальних бомб, але героїчні зусилля пожежників та добровольців тоді врятували пам'ятник архітектури. Сьогодні так само рятують Свято-Успенський собору Києво-Печерської лаври після атаки кремлівських вандалів. Атака рашистів, як і атака нацистів, не мала жодного військового пояснення. Звичайний злочин військових злочинців, які давно вже оскаженіли у своїй тваринній люті. І це те, що Україна повинна сьогодні показати світу. Всі світові ЗМІ мають отримати цю інформацію. Всіх іноземних журналістів в Києві варто негайно запросити на місце рашистського злочину в Лаврі. Це має бути на шпальтах світових ЗМІ і в ефірах західних каналів. І там Володимир Зеленський має дати інтерв'ю сказавши, що росія країна - яка знищує не лише цивільних, а і православні храми. Це необхідно зробити. І замість України це ніхто робити не буде.

Цієї ночі росіяни здійснили масовану комбіновану атаку на Київ — наразі відомо про чотирьох загиблих, ще 30 людей зазнали поранень, у тому числі двоє дітей. Є влучання у житлові багатоквартирні будинки, знищені приватни будинки на Осокорках, частина столиці – без світла. Рашисти не люди, а біосміття.

Співчуття всім, хто втратив близьких та отримав поранення.

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Остап Яриш:

Моя стрічка цього вечора жила у двох паралельних світах. В українському - фотографії Києво-Печерської лаври, охопленої вогнем. В американському - бої у клітці на тлі Білого дому з нагоди ювілею Дональда Трампа і дня прапора США.

Здогадайтесь, фотографії якої з подій завтра опиняться на головних сторінках американських медіа. Які відео будуть активно поширювати в соцмережах. Що передовсім будуть обговорювати американці - при чому незалежно від того, до якого політичного табору вони належать.

Росія невипадково атакувала Київ величезною кількістю балістики саме цієї ночі. В Кремлі чудово розуміли, що у Вашингтоні будуть зайняті святкуванням, а увага медіа та публіки буде зосереджена на дискусіях про кліткові бої. Перформенс на галявині Білого дому затьмарив собою навіть новини про те, що США досягли мирної угоди з Іраном - принаймні на цей один вечір. В американському твіттері зараз найбільше обговорюють те, як один з бійців зі сцени у прямому ефірі заявив, що Мішель Обама - чоловік.

Українці та друзі України намагаються пробити цей шум фотографіями та відео з Києва, але алгоритми віддають перевагу видовищу. Подяка окремим конгресменам, дипломатам, релігійним лідерам, журналістам, які написали про це на своїх сторінках - щоб ця історія потрапила також і в американську стрічку.

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/65774, facebook.com/ostap.yarysh

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