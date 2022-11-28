Немного новостей российской экономики и демографии

● Стоимость российской нефти при отгрузке из портов Новороссийска и Приморска в четверг, 24 ноября, обвалилась до $52, это минимум с конца 2020 года. В бюджет 2023 со всеми его дефицитами заложена стоимость барреля в $70,1. Можно осторожное предположить, что введение 5 декабря эмбарго спровоцирует дальнейшее снижение цены – нужно будет делать ещё скидку для непривередливых покупателей.

● Сильнейший в истории отток валюты переживают российские банки. По данным ЦБ, за октябрь физические лица и корпоративные клиенты забрали из банков $14,7 миллиардов. При этом с начала года валютные депозиты россиян «похудели» на 40%. Если отток денег продолжится такими же темпами, банки могут столкнуться с кризисом ликвидности.

● По итогам девяти месяцев текущего года рождаемость в России уменьшилась на 6,5%.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/6842

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