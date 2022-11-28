Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:50
Просмотров: 43

Немного новостей российской экономики и демографии

Немного новостей российской экономики и демографии

● Стоимость российской нефти при отгрузке из портов Новороссийска и Приморска в четверг, 24 ноября, обвалилась до $52, это минимум с конца 2020 года. В бюджет 2023 со всеми его дефицитами заложена стоимость барреля в $70,1. Можно осторожное предположить, что введение 5 декабря эмбарго спровоцирует дальнейшее снижение цены – нужно будет делать ещё скидку для непривередливых покупателей.

● Сильнейший в истории отток валюты переживают российские банки. По данным ЦБ, за октябрь физические лица и корпоративные клиенты забрали из банков $14,7 миллиардов. При этом с начала года валютные депозиты россиян «похудели» на 40%. Если отток денег продолжится такими же темпами, банки могут столкнуться с кризисом ликвидности.

● По итогам девяти месяцев текущего года рождаемость в России уменьшилась на 6,5%.

#Россия #распадРоссии

Джерело: https://t.me/infosprotyv/6842

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

#Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 28 листопада 2022 року від ДСНС
Сегодня 08:52    41
У росіян, які стріляють по Харкову з Бєлгородщини, "почався колапс" - Мельник
Сегодня 08:38    69
СБУ затримала зрадника, який збирав дані про «Азов» та ГУР для країни-агресора
Сегодня 08:15    69
Аналитика ISW, 27 ноября
Сегодня 08:10    75
Жителі прикордонної області рф вимагають евакуації
Сегодня 08:04    103
Окупанти вивезли з Нової Каховки (лівий берег Херсонщини) всіх колаборантів
Сегодня 07:53    80
"Хохлы технику на нас сводят. До 25-го числа хотят нас выбить" - перехоплення ГУР
Сегодня 07:45    97
Жители Антальи взбунтовались из-за массовой скупки недвижимости россиянами
Сегодня 07:36    123
10 хороших новин 27 листопада
Сегодня 07:35    113
Два мира...
Сегодня 07:27    114
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 