Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:12
Просмотров: 118

Немного сравнительной истории

Немного сравнительной истории

30 ноября 1939 года. Три месяца как Гитлер напал на Польшу и два с половиной как туда же ввел войска Сталин. Договор о разделе "сфер интереса" в действии. Варшава пала. Польское правительство бежало. СССР отправил в Германию, в качестве подарка и символа дружбы, 500 антифашистов, бежавших из немецких городов в советские в поисках защиты...

В этот день Сталин дает интервью французскому информационному агентству Гавас. В нем он называет Францию страной, «выступающей за войну», а Германию – страной, «отстаивающей дело мира».

Позже, отвечая на вопрос главного редактора «Правды», Сталин развернуто изложил свою оценку ситуации: «Не Германия напала на Францию и Англию, а Франция и Англия напали на Германию, взяв на себя ответственность за нынешнюю войну… Правящие круги Англии и Франции грубо отклонили как мирные предложения Германии, так и попытки Советского Союза добиться скорейшего окончания войны».

Нацизм+сталинизм=рашизм

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Монастирський розповів про випадки співпраці співробітників МВС із Росією від початку війни
Сегодня 08:54    35
Способы обеззараживания воды в инфографике от Минздрава Украины
Сегодня 08:44    59
Представитель Пентагона: Украина безусловно может победить
Сегодня 08:33    75
"...Почему ваши санкции не работают?"
Сегодня 08:22    105
Сенат США проголосовал за возрождение ленд-лиза для Украины!
Сегодня 08:06    128
ФБР США знищило комп'ютерну інфраструктуру російських хакерів
Сегодня 08:00    117
Головне зі звернення Президента
Сегодня 07:25    138
Новости из США. Среда, 6 апреля 2022
Сегодня 07:15    159
Оперативна інформація станом на 07.00 06.04.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:02    214
Оперативна інформація станом на 18.00 06.04.2022 щодо російського вторгнення
06.04.2022 21:03    298
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 