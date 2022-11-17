Необольшевізм в росії - "грабь награбленное"

В совфеде предложили забрать половину денег, полученных Тиньковым от продажи банка, и направить доходы Авена и Фридмана на войну

Глава комитета совета федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил правительству заморозить активы крупных бизнесменов и глав госкорпораций, которые покинули россию после начала войны, пишет ТАСС.

Детали. В четверг Кутепов направит предложение вице-премьеру россии Дмитрию Григоренко, уточняет агентство.

● Сенатор считает, что заморозка активов уехавших из россии после 24 февраля и отказавшихся от гражданства необходима «на фоне предпринимаемых со стороны недружественных стран действий по выявлению активов российских миллиардеров на территориях этих государств и арестов таких активов». Дивиденды от активов покинувших страну бизнесменов Кутепов предлагает направить на «специальный счет с целью финансирования СВО».

● Кроме того, сенатор предлагает доначислить налоги по сделкам, совершенным с имуществом, долями, ценными бумагами после 24 февраля бизнесменами, которые отказались от российского гражданства или имеют паспорт «недружественной страны». Налоговая ставка по таким сделкам может составить 30-50% от суммы сделки, добавил Кутепов.

● После начала войны пять крупных бизнесменов отказались от российского гражданства: это основатель «Тинькофф-банка» Олег Тиньков, инвестор Юрий Мильнер, сооснователь Revolut Николай Сторонский, экс-владелец «Тройки-Диалога» Рубен Варданян, а также основатель инвестфонда Freedom Finance Тимур Турлов.

● Еще ряд предпринимателей покинули россию, не отказываясь от гражданства. Совладельцы «Альфа-банка» Михаил Фридман и Петр Авен остаются в Лондоне, несмотря на введенные против них британские санкции. Основатель «Яндекса» Аркадий Волож, как писали СМИ, уже несколько лет живет в Израиле, а после начала войны в страну переехал ряд топ-менеджеров компании. Кроме того, после начала войны бывший глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс уволился из Кремля и уехал из россии.

● В случае, если правительство согласится с предложением совфеда, то налог до 50% от суммы сделки придется доплатить Тинькову, который весной продал свой банк, а на финансирование войны в Украине могут быть направлены доходы, получаемые Фридманом и Авеном от своих российских активов, в частности «Альфа-банка» и X5 Retail Group (в случае Фридмана).

Джерело: https://t.me/agentstvonews/1868

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