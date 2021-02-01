Необычный аппендицит: во Львове прооперировали мальчика, который проглотил пулю – фото

Во Львове врачи Охматдета прооперировали 6-летнего мальчика, который проглотил пулю из пневматической винтовки. У ребенка из-за этого воспалился аппендикс, который хирурги удалили через 3 маленькие отверстия в животе.

Мальчик попал в больницу с болями в животе. На рентген-снимке животика ребенка врач увидел нетипичную находку – пулю от винтовки.

Как врачи нашли пулю в животе мальчика

В медучреждение 6-летнего мальчика привезла "скорая". Ребенок жаловался на боли в животе.

При обследовании в хирургическом приемном отделении врачи ОХМАТДЕТа диагностировали у него острый аппендицит.

Это типичная ситуация для хирургов, ведь на каждом дежурстве их обычно ждет операция по удалению аппендикса.

Однако на этот раз все было интереснее – детский хирург Кирилл Лапшин даже не мог представить, какая находка ждет его на рентген-снимке мальчика.

Врач увидел, что у ребенка справа в животе размещена пуля от пневматической винтовки.

Врач спросил отца мальчика, мог ли его сын проглотить пулю.

Отец вспомнил, что у них дома и в самом деле есть пневматическое ружье и металлические пули к нему.

Недавно мальчик играл коробкой с пулями, поэтому он мог случайно проглотить одну из них.



Мальчик проглотил пулю от пневматической винтовки / Фото ОХМАТДЕТа

Почему пуля вызвала воспаление аппендикса

Если бы пуля попала из желудка в кишечник, то она бы просто вышла через прямую кишку и не вызвала бы воспаления аппендикса. Однако пуля, которая попала в живот мальчика, преодолела необычный путь – вместо того чтобы попасть в прямую кишку, шар-путешественник оказался в аппендиксе, это и стало причиной воспалительного процесса в нем.

Хирурги срочно удалили воспаленный аппендикс через 3 маленьких прокола в животе. Это малотравматичная операция, которая часто выполняется в ОХМАТДЕТе.

В нашем случае, когда мы удаляли аппендикс, я сразу увидел, что в нем есть утолщение. Мы его удалили и уже снаружи разрезали. Там действительно была пуля! Она, как инородное тело, попала из кишок в аппендикс и создала его обструкцию. Это и стало необычной причиной аппендицита,

– рассказал детский хирург Кирилл Лапшин.

Мальчика уже выписали из больницы. Он вернулся к обычной жизни и чувствует себя прекрасно.



Пуля стала причиной воспаления аппендикса / Фото ОХМАТДЕТа

Источник: lviv.24tv.ua/

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