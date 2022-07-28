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Неоголошена війна: історичні передумови та сучасні виклики

Неоголошена війна: історичні передумови та сучасні виклики

Віртуальна виставка с такою назвою представлена на вебпорталі Верховної Ради України

Вісім років тому розпочалася збройна агресія росії проти України. російська федерація, порушуючи норми та принципи міжнародного права, двосторонні та багатосторонні угоди, анексувала Автономну Республіку Крим, окупувала окремі райони Донецької та Луганської областей.

24 лютого ц. р. росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, яке називає “спеціальною операцією”. З першого дня вторгнення росія порушує правила ведення війни і масово чинить воєнні злочини.

Для більшості громадян України напад росії став шоком. Проте російсько-українське протистояння має глибоке історичне коріння. Історія стосунків українського і російського народів – це літопис воєн, визвольних повстань українців і послідовної політики русифікації та асиміляції українців.

Настав час усвідомити, що росія – це постійний виклик Україні, на який слід безперервно знаходити адекватну відповідь, формуючи українську національну ідентичність як рівнозначну фактору національної безпеки. І так триватиме доти, доки світ не буде звільнено від російської імперії, а на її місці не виникнуть національні держави, які поважатимуть правила цивілізованого співжиття. Випробування “русским миром” стане найважчим іспитом, який Україна має скласти, аби повною мірою набути державний суверенітет, проголошений у 1991 році.

На віртуальній виставці представлені монографії, аналітичні доповіді, наукові та експертно-аналітичні публікації на тему російсько-українського конфлікту.

http://lib.rada.gov.ua/static/excursion/viyna.html

Джерело: gur.gov.ua

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