НЕОЖИДАННО. Конгрессмен США обвинил зятя Трампа в причастности к убийству Хашогги

Член Палаты представителей конгресса США от демократической партии, депутат от штата Техас Хоакин Кастро выступил с утверждениями о том, что зять и главный советник президента США Дональда Трампа, Джаред Кушнер, может быть замешан в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги

Кастро выступил в эфире американского телеканала CNN с такими заявлением, отметив, что есть много доказательств этой версии.

По словам конгрессмена именно Кушнер передал наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммаду бин Салману список с именами лиц, которых нужно уничтожить,

Кастро заявил: «Джаред Кушнер через американскую разведку мог передать принцу Мухаммаду бин Салману список лиц, которые подлежали уничтожению, список врагов, а принц мог действовать далее, согласно этому списку».

Кастро обратился с призывом к конгрессу расследовать правомерность этих утверждений. Позже в твиттере Кастро несколько скорректировал свое заявление.

«Если говорить откровенно, у меня нет намерений обвинять Джареда Кушнера в том, что он замешан в этом деле. После появления некоторых новостей в прессе я прошу конгресс начать расследование, для того, чтобы выяснить, передавала ли разведка США Саудовской Аравии информацию, которая могла бы привести к политической казни Хашогги».

Напомним, что саудовский журналист Джамаль Хашогги, работавший для газеты «Аль Ватан» и «Вашингтон Пост», 2 октября вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле и после этого был объявлен пропавшим без вести.

По версии турецких властей, Хашогги был жестоко избит и заживо распилен на части в здании саудовского консульства в Стамбуле. Часть казни была записана в аудио формате с помощью часов Apple Watch, которые журналист синхронизировал с айфоном, оставив телефон у своей турецкой невесты, которая ждала его возле консульства, но так и не дождалась. Именно она подняла тревогу, когда Хашогги так и не вышел из здания дипмисии.

Между тем саудовские власти уже объявили официальную версию убийства журналиста Джамаля Хашогги. Утверждается, что он якобы «погиб в ходе драки в консульстве». Его, мол, случайно удушили. О расчленении тела и местонахождении его останков ничего не сообщается.

Любопытно, что Трамп уже назвал это объяснение «исчерпывающим и заслуживающим доверия», явно намекая, что тему убийства журналиста пора закрывать.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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