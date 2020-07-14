Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:00
Просмотров: 162

Непогода в Харькове: за ночь выпало полторы месячной нормы осадков

Непогода в Харькове: за ночь выпало полторы месячной нормы осадков

За минувшие сутки по городу выпало от 80 до 150% осадков от месячной нормы, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По информации Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, в ближайшие сутки сильного дождя не будет, но ожидается небольшое понижение температуры.

В среду, 15 июля, по данным синоптиков, будет облачно с прояснениями, утром возможен сильный дождь, днем - кратковременный дождь, ветер - 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью - 10-15 градусов тепла, днем - 19-22.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 