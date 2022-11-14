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Непокаране зло повертається вдвічі сильнішим

Непокаране зло повертається вдвічі сильнішим

«Двоє європейських дипломатів сказали, що Салліван (Джейк Салліван, радник Байдена із питань національної безпеки) рекомендував президенту Зеленському та його команді подумати про «реалістичні вимоги та пріоритети для переговорів», включаючи перегляд мети повернути Кримський півострів, який Росія незаконно окупувала з 2014 року», - про це пише Kyiv Independent (https://kyivindependent.com/news-feed/wsj-western-officials-divided-on-need-to-push-kyiv-into-peace-talks-with-russia) з посиланням на The Wall Street Journal (https://www.wsj.com/articles/as-ukraine-retakes-kherson-u-s-looks-to-diplomacy-before-winter-slows-momentum-11668345883?mod=mhp).

Допомога американців є життєво необхідною для нас без перебільшень. Але найпотужніша держава планети може помилятися в своїх оцінках.

Вони помилились з Іраком. Помилились з Афганістаном. Помилились з нами, вважаючи, що Київ впаде за три доби.

Вони, ймовірно, хочуть окреслити для себе часові терміни закінчення війни.

Головне, щоб, роблячи висновки на майбутнє, наші партнери відштовхувались від простої константи. Непокаране зло повертається вдвічі сильнішим.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/20426

Новости портала «Весь Харьков»

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