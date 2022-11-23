Непутевость

​​"Где путин – там победа!" Лейтмотив, под который десятилетиями поют панегирики кремлевскому старожилу. На данном простом, как пять копеек, посыле держится махина лишённой иной идеологии России. Царствующий президент фигурирует только в тех эпизодах, где есть хотя бы намек на позитивный пропагандистский эффект. Его максимально дистанцируют от любых плохих или неоднозначных контекстов, иначе исчезнет непреложная вера в сакральность вождя. Но от великого до смешного – один шаг.

Ещё недавно путин мельком вышел к народу, чтобы объявить эпоху "великих расширений", а теперь скатился до уровня открытия птицефабрики на удалёнке. Как узнали неприхотливые граждане, оказывается, Тюмень на 20% покроет потребности страны в индюшатине. Звучит красиво и мощно. Президент запустил крупнейший в РФ репродуктор! Даёшь стране инкубационное яйцо! Обгоним и перегоним прогнивший Запад ко Дню благодарения!

Хотя, с другой стороны, отдает душком вторичности. Своего рода попытка уколоть американского Джо перед началом праздничного сезона. И на этом все. Индейка, несмотря на всю ее высокопарность, абсолютно не значима в рационе простых россиян. В 2021 году потребление мяса индейки на душу населения в России было 2,6 кг. Это все еще значительно меньше целевого уровня в 4,5 кг, который является средним для стран с аналогичной «мясной корзиной» потребителя, уровнем развития экономики и природно-климатическими условиями.

В общем, событие с тюменским репродуктором напоминает промо-акцию с "Коровкой из Кареновки". У путина в проекте племенной птицефабрики явно свой огромный персональный интерес. Все смешалось в горящем тереме.

Всяко лучше, чем опять колготиться вождю с острой темой "спецоперации" и "могилизации". Он решает задачи повышения суверенности страны на птичнике. Кремль, похоже, действительно отдал войну и аннексии на аутсорсинг. Подобный подход реально страхует путина от исхода провального мероприятия. Уже циркулируют предположения о полном равнодушии первого лица к исходу войны. Ведь не его это забота.

Интересен формальный отказ от задачи устранения высшего политического руководства Украины. Насильственная смена власти в Украине – то, чего сам путин боится перед лицом усиления фракции "патриотов".

Исходя из понимания озвученного, становится яснее суета пропагандистко-милитаристского комплекса вокруг "спецоперации". Урка-патриот Пригожин с его батальонами из опущенных не стесняется заявлять, что ЧВК «Вагнер» – самая крупная частная армия в мире и самая боеспособная. Тезис больно бьёт по регулярной армии Шойгу, высвечивает ее несостоятельность после разгрома основного состава. Пригожин даёт четко понять: именно головорезам-"вагнеровцам" "СВО" обязана своими колониальными успехами. Тогда как Шойгу может похвалиться лишь отступательными операциями.

Попытки героизировать главного ответственного за войну против Украины генерала-мясника Суровика доходят до абсурда. Пресловутая сладковщина смастерила командующему оккупантов фейк про отца-летчика, героя Корейской войны. Якобы, в крови армагеддононосного – гены борца с американскими влияниями. Однако выяснилось, что у того летчика Владимира Суровикина из Уссурийска была только дочь. Разве что действующий командующий сил оккупантов не произвел себе операцию по смене пола...

Вообще-то, сейчас в России может быть все. К примеру, по одной из версий отец самого путина погиб на Невском пятачке за десять лет до его рождения. Чего уж там мелочиться? Дистанционное зачатие. Может, от того у путина такая любовь к удалёнке и удаленности? Победа, так сказать, ещё до рождения.

путин с индюками, крутой Пригожин с "петухами", Суровикин с "Ли Си Цином" – какие-то нелепости. Такие же, как радость от смертей и разрушения, призывы бомбить мирные города. Бесконечный хоровод непутевости. Или, может, все же конечный?

Джерело: https://t.me/sytosokrata/767

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