Несчастливое утро для трамваев 27-го маршрута: две аварии, трое пострадавших

У Евгения как раз начался рабочий день, когда мужчина заметил за окном какую-то суматоху. Присмотревшись, мужчина увидел, что трамвай столкнулся с автомобилем. Из-за происшествия движение путевого транспорта прекратилось.

Евгений уверяет, что на этом участке дороги машины застревают довольно часто, впрочем, до столкновения с трамваем еще не доходило

Евгений, свидетель происшествия

Часто бывает такое, потому что засыпали щебенкой, и застряют машины. Застряют на переезде микроавтобусы, легковушки, таксисты приходят за троссом, покупают тросс. Сегодня «буханка»- УАЗик застрял – трамвай въехал, встало два трамвая. Это продолжалось часа три, они стояли

Происшествие случилось около 9 часов утра, рассказали патрульные. Трамвай 27-го маршрута столкнулся с УАЗом прямо на улице Шевченко.

Карина Курбанова, пресс-офицер управления патрульной полиции

Як вдалося встановити патрульним поліцейським, водій автомобіля УАЗ не надав переваги в русі трамваю, тому відбулося зіткнення транспортних засобів. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди ніхто з громадян не постраждав.

На водителя УАЗа полицейские составили протокол. Впрочем, сегодня это не единственное приключение, в которое попал трамвай 27-го маршрута.

Ще одна дорожньо-транспортна пригода за участі трамвая 27-го маршруту трапилася на цьому місці. Правоохоронцями попередньо встановлено, що у трамвай в»їхала автівка Ауді, водія і пасажирів якої у наслідок події, було шпиталізовано

Это столкновение произошло на улице Академика Павлова рано утром. Чуть позже Людмила спешила на работу и увидела его последствия.

Людмила, свидетель происшествия

Забирали машину побитую на автопогрузчик и все. Я первый раз видела именно такую аварию, 27-й номер трамвая стоял, я с той стороны шла пешком

В результате аварии 42-летнего водителя, 35- и 15-летнего пассажиров Ауди доставили в больницу с различными травмами.

Один из пострадавших получил помощь от врачей и решил лечиться амбулаторно. Второй - пока в отделении нейрохирургии с травмой головы, третий пострадавший с такой же травмой находится в отделении детской нейрохирургии.

Следователем решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП, рассказали правоохранители

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