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Несмотря на COVID-19: в Харькове отпразднуют Хэллоуин

Несмотря на COVID-19: в Харькове отпразднуют Хэллоуин

В Центральном парке культуры и отдыха им. Горького в следующие выходные планируют провести традиционные мероприятия, посвященные празднованию Хэллоуина.

Эту информацию корреспонденту МГ “Объектив” подтвердил пресс-секретарь парка Андрей Кравченко.

По его словам, если к выходным эпидемическая ситуация в городе не ухудшится, то праздник состоится 30 – 31 октября с соблюдением всех карантинных ограниченней.

“Если мы не окажемся в “красной” зоне, то Хэллоуин будет. Мы будем призывать харьковчан соблюдать все карантинные ограничения, как это было и на “Октобефесте”, и на Дне города”, – сказал Андреев.

Программа праздника будет известна в среду, 27 октября.

Напомним, ранее пресс-служба парка сообщила, что из-за ковида массового празднования Хэллоуина и традиционного фестиваля ЗомбиFest в этом году в Харькове не будет.

Источник: objectiv.tv

Автор: Николь Костенко

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