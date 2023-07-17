Несмотря на санкции, рф продолжает экспорт в европейские страны

В сети появилось видео, на котором засняты огромные склады алюминия в Польше. Металл был произведен в россии в 2023 году и сейчас находится, по словам комментатора, в польском порту Щецин.

Украинца очень возмутило то, что европейские страны продолжают импортировать товары российской промышленности, а страна-агрессорка продолжает наживаться и дальше спонсировать войну против Украины.

Отметим, что в Европе пока только рассматривается возможность установления санкций на российский алюминий, в то время как в Великобритании (https://t.me/u_now/97564) в мае был введен запрет на весь импорт этого и других металлов.

Джерело: https://t.me/u_now/105110

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