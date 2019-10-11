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«Нет капитуляции»: в Харькове требовали созвать внеочередную сессию облсовета

«Нет капитуляции»: в Харькове требовали созвать внеочередную сессию облсовета

У Харьковской обладминистрации вчера, 10 октября, с утра провели пикет «Нет капитуляции».

Инициировал его вновь Штаб сопротивления капитуляции, сообщает UA:Харьков.

Собрались около 30 человек, рассказал соорганизатор акции, председатель областной организации политической партии ВО «Свобода» Игорь Швайка.

Пикетчики требуют созвать внеочередную сессию Харьковского областного совета, на которой будет принято обращение к руководству государства о недопустимости подписания «формулы Штайнмайера» по выборам на оккупированных территориях Донбасса.

«Это когда твое национальное законодательство начинают писать те, кто захватил часть твоей территории — Крым и соответствующие части Луганской и Донецкой областей. Мы выступаем против такого подхода», — говорит Швайка.

Представители штаба подготовили собственное обращение к президенту, парламенту и правительству.

«Оно свидетельствует о том, что большинство депутатского корпуса солидарны с теми требованиями, которые мы выдвигаем сегодня. Вероятнее всего, мы получим отговорку от Харьковского облсовета о том, что они не имеют компетенции принимать решения о вопросах внешней политики. Но каждая громада через местные органы власти вправе выразить свою позицию. И с этим центральное руководство не может не считаться», — добавляет Швайка.

По его словам, обращение подпишут политическая партия «Свобода», общественные и волонтерские организации. После этого — передадут в областной совет.

В Штаб сопротивления капитуляции в Харькове вошли 19 общественных организаций. Кроме «Свободы» в него вошли «Национальный корпус», представители Евромайдана, Союза ветеранов АТО, «Традиция и порядок» и партии «Демократический Топор».

Протесты под лозунгом «Нет капитуляции» начались на прошлой неделе и вызваны заявлением президента Украины Владимира Зеленского, который сообщил, что Украина согласовала текст «формулы Штайнмайера».

Источник: sprotyv.info

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