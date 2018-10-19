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ДТП возле цирка: пьяный мужчина попал под колеса авто

ДТП возле цирка: пьяный мужчина попал под колеса авто

Накануне в 21-40 на площади Ирины Бугримовой-1 автомобиль Opel сбил вышедшего на проезжую часть мужчину. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, пострадавший был госпитализирован. 

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, наезд произошел на пешеходном переходе. Пострадавшему 36 лет, у него легкие телесные повреждения - ссадины. В больнице выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Информация внесена в Журнал единого учета.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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