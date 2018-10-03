ДТП с пьяным водителем: BMW врезался в остановку

Сегодня ночью около 3-30 на улице Конева автомобиль BMW врезался в остановку общественного транспорта. Водитель успел скрыться до прибытия патрульных - экипаж на месте ДТП автомобиля уже не обнаружил.

В пресс-службе патрульной полиции рассказали, что во время обследования соседних улиц на Малой Гончаровской был обнаружен автомобиль BMW с характерными повреждениями. Во время оформления материалов ДТП патрульные заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. Тест на драгере показал результат 0,97 промилле алкоголя в крови.

На водителя BMW были составлены протоколы по ст.124, ст.130 и ст.122-4 КУоАП.

За сутки харьковские патрульные выявили 11 нетрезвых водителей.

Агентство Телевидения Новости