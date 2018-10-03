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Сегодня 11:28
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ДТП с пьяным водителем: BMW врезался в остановку

Сегодня ночью около 3-30 на улице Конева автомобиль BMW врезался в остановку общественного транспорта. Водитель успел скрыться до прибытия патрульных - экипаж на месте ДТП автомобиля уже не обнаружил. 

В пресс-службе патрульной полиции рассказали, что во время обследования соседних улиц на Малой Гончаровской был обнаружен автомобиль BMW с характерными повреждениями. Во время оформления материалов ДТП патрульные заметили у водителя признаки алкогольного опьянения. Тест на драгере показал результат 0,97 промилле алкоголя в крови. 

На водителя BMW были составлены протоколы по ст.124, ст.130 и ст.122-4 КУоАП. 

За сутки харьковские патрульные выявили 11 нетрезвых водителей. 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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