Нетрезвый водитель разбил об столб Lexus: ДТП на улице Бестужева

Сегодня ночью около 02:30 на улице Бестужева, 24 автомобиль Lexus ES 350 врезался в столб.

На месте работали патрульные. По информации пресс-службы УПП Харьковской области, медпомощь водителю авто не потребовалась.

Во время оформления ДТП патрульные заметили у мужчины, который управлял автомобилем, признаки алкогольного опьянения, но от освидетельствования тот отказался.

После чего патрульные составили на водителя Lexus протокол по ст.124 КУоАП.

Агентство Телевидения Новости