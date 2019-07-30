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Нетрезвый водитель врезался в дерево: двое пострадавших. ДТП в Красноградском районе

Нетрезвый водитель врезался в дерево: двое пострадавших. ДТП в Красноградском районе

Сегодня ночью в 00:55 в селе Поповка Красноградского района врезался в дерево автомобиль Opel Vectra − травмы получили водитель и пассажир. 

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, предварительно установлено, что 41-летний водитель авто, находясь в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и допустил наезд на препятствие. С места аварии мужчина был доставлен в больницу с сотрясением головного мозга. Его 56-летняя спутница сломала лучевую кость, но от госпитализации пострадавшая отказалась. 

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины. 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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