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Нетрезвый водитель врезался в припаркованное авто - машина виновника ДТП перевернулась
Накануне около 18-00 на проспекте Победы-64 водитель автомобиля Subaru Forester врезался в припаркованный Ford, после чего Subaru легла на бок.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, пострадавших не было, а во время оформления ДТП у водителя Subaru были замечены признаки алкогольного опьянения.
На виновника ДТП патрульные составили протоколы по ст.124 и ст.130 КУоАП.
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