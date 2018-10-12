Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:10
Просмотров: 110

Нетрезвый водитель врезался в припаркованное авто - машина виновника ДТП перевернулась

Нетрезвый водитель врезался в припаркованное авто - машина виновника ДТП перевернулась

Накануне около 18-00 на проспекте Победы-64 водитель автомобиля Subaru Forester врезался в припаркованный Ford, после чего Subaru легла на бок. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, пострадавших не было, а во время оформления ДТП у водителя Subaru были замечены признаки алкогольного опьянения. 

На виновника ДТП патрульные составили протоколы по ст.124 и ст.130 КУоАП.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: дтп

Читайте ещё:

Отлетевшее от грузовика колесо стало причиной лобового столкновения машин Skoda и Toyota
Сегодня 17:49    8
ДТП на Сортировке: Citroen снес столб
Сегодня 11:36    143
В Васищево Ford врезался в дерево - водитель погиб
Сегодня 10:21    177
Столкновение Hyundai и ВАЗ на улице Чернышевской
11.10.2018 22:56    52
Столкновение четырех авто на проспекте Науки
11.10.2018 17:32    201
Четыре авто столкнулись на улице Чернышевской - движение перекрыто
11.10.2018 13:20    247
ДТП на проспекте Гагарина: Нива снесла забор
10.10.2018 13:30    219
Столкновение Hyundai и ВАЗ на Льва Ландау
09.10.2018 22:46    172
На Сумской в результате ДТП перевернулось авто
09.10.2018 22:04    348
Зайцевой стало плохо, а адвокат Дронова просит провести повторную экспертизу
09.10.2018 18:57    361
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 