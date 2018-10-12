Нетрезвый водитель врезался в припаркованное авто - машина виновника ДТП перевернулась

Накануне около 18-00 на проспекте Победы-64 водитель автомобиля Subaru Forester врезался в припаркованный Ford, после чего Subaru легла на бок.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, пострадавших не было, а во время оформления ДТП у водителя Subaru были замечены признаки алкогольного опьянения.

На виновника ДТП патрульные составили протоколы по ст.124 и ст.130 КУоАП.

Агентство Телевидения Новости