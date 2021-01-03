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Нетрезвый водитель уcтроил тройное ДТП на Гимназической набережной

Нетрезвый водитель уcтроил тройное ДТП на Гимназической набережной

Накануне в 19:30 на Гимназической набережной, 26А, столкнулись Vokswagen Bora, Volkswagen Passat и Daewoo Lanos.

Медпомощь участникам ДТП не потребовалась. Как сообщили в пресс-службе УПП Харьковской области, во время оформления ДТП патрульные заметили у водителя Volkswagen Bora признаки алкогольного опьянения. Результат теста на алкоголь – 1,79 промилле.

На водителя Volkswagen Bora были составлены протоколы по ст..124 и ч.1 ст.130 КУоАП.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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