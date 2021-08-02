Невдала «бізнес-модель по буковинськи». Прикордонники завадили цигарковій мафії перемістити чималу кількість сигарет в Румунію (ВІДЕО)

Вчора прикордонники Чернівецького загону та спецпідрозділу «ДОЗОР» припинили дві спроби незаконного переміщення сигарет до Румунії.

Так, на ділянці відділу «Селятин» прикордонний наряд у складі співробітників оперативно-розшукового підрозділу та бійців «ДОЗОРу» виявив групу осіб, які з пакунками прямували в бік кордону з Румунією.

«Бізнес-маршрут» сигаретних караванщиків пролягав гірськими стежками по території України та мав закінчуватись в Румунії. Проте, незаконним планам правопорушників завадили прикордонники. Зупиняти контрабандистів довелося з попереджувальними пострілами. В ході переслідування правоохоронці затримали шістьох громадян України з 21 пакунком сигарет. Щоб незаконно перемістити понад 10 тисяч пачок сигарет через українсько-румунський кордон та відслідковувати дії прикордонних нарядів, молодики ретельно підготувалися – взяли з собою радіостанції і тепловізор.

Чоловіків притягнуто до адмінвідповідальності за ст. 185-10 «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України», ч. 2 ст. 204-1 «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» КУпАП. На трьох з них, які були без документів, також складені адміндокументи за ст. 202 «Порушення прикордонного режиму». Крім того, по факту виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ККУ «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів» до компетентних органів прикордонники направили повідомлення.

Сигарети доставлені до прикордонного підрозділу та будуть передані представникам ДФС.

А на ділянці відділу «Фальків» співробітники оперативно-розшукового підрозділу та бійці «ДОЗОРу» учора теж запобігли незаконному переміщенню через кордон 25 пакунків з сигаретами. Правопорушники, помітивши прикордонників, покидали пакунки та вдались до втечі. Понад 12 тисяч пачок сигарет, покинутих пачкарями, прикордонники передали ДФС. Пошук осіб, причетних до оборудки, триває.

Источник: dpsu.gov.ua

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