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Невдалий політ «срібного» дилера (ВІДЕО)

Невдалий політ «срібного» дилера (ВІДЕО)

У міжнародному аеропорту «Одеса» прикордонники блокували спробу незаконного ввезення в Україну ювелірних виробів загальною вартістю понад 7 тисяч доларів США

Прикраси намагався провезти наш співвітчизник, який прибув рейсом з Дубая. Для проходження контролю чоловік обрав зелений коридор та умисно хотів уникнути митних платежів за перевезення коштовного товару. Під час перевірки багажу українця прикордоннники спільно з митниками виявили, що його валізи вщерть набиті срібними прикрасами: каблучки, сережки, браслети, підвіски. Усі вироби зі срібла 925 проби зі вставками з каміння різних видів та розмірів. Загальна вага прикрас перевищила 10 кг, а це близько 90 комплектів ювелірних виробів. Окрім того, громадянин повідомив, що усі коштовності він придбав в Індії за мізерну ціну.

Заходи із викриття правопорушення проводили оперативники Одеського прикордонного загону спільно з митницею та співробітниками СБУ.

Наразі прикраси вилучили. Орієнтовна вартість товару за цінами он-лайн магазинів перевищує 7 тис. доларів США. Тривають слідчі дії.

Невдалий політ «срібного» дилера (ВІДЕО)

Невдалий політ «срібного» дилера (ВІДЕО)

Невдалий політ «срібного» дилера (ВІДЕО)

Невдалий політ «срібного» дилера (ВІДЕО)

Невдалий політ «срібного» дилера (ВІДЕО)

Невдалий політ «срібного» дилера (ВІДЕО)

Невдалий політ «срібного» дилера (ВІДЕО)

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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