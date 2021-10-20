Невдалий політ «срібного» дилера (ВІДЕО)

У міжнародному аеропорту «Одеса» прикордонники блокували спробу незаконного ввезення в Україну ювелірних виробів загальною вартістю понад 7 тисяч доларів США

Прикраси намагався провезти наш співвітчизник, який прибув рейсом з Дубая. Для проходження контролю чоловік обрав зелений коридор та умисно хотів уникнути митних платежів за перевезення коштовного товару. Під час перевірки багажу українця прикордоннники спільно з митниками виявили, що його валізи вщерть набиті срібними прикрасами: каблучки, сережки, браслети, підвіски. Усі вироби зі срібла 925 проби зі вставками з каміння різних видів та розмірів. Загальна вага прикрас перевищила 10 кг, а це близько 90 комплектів ювелірних виробів. Окрім того, громадянин повідомив, що усі коштовності він придбав в Індії за мізерну ціну.

Заходи із викриття правопорушення проводили оперативники Одеського прикордонного загону спільно з митницею та співробітниками СБУ.

Наразі прикраси вилучили. Орієнтовна вартість товару за цінами он-лайн магазинів перевищує 7 тис. доларів США. Тривають слідчі дії.

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»