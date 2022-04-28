Невероятные! ВСУ сбили крылатую ракету из ПЗРК

Украинская армия успешно засекла и уничтожила крылатую ракету с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса «Мартлет».

Процесс перехвата крылатой ракеты полосой с дальностью всего около 7 км считается крайне сложным, если не невозможным.

На представленном видео можно увидеть момент уничтожения ракеты «Калибр», которая была сбита ВСУ переносным зенитно-ракетным комплексом британского производства «Мартлет».

Украина — первоклассный полигон для испытаний нового оружия.

Для каждой меры есть соответствующая контрмера.

Следующий месяц будет решающим, поскольку Запад заявляет, что готов отправить современное западное оружие в Украину, и будет интересно увидеть его на поле боя против российской техники.

Вывод: В Украине развеяны почти все мифы о неуязвимом российском оружии, как и о вертолетах и ​​российских боевых самолетах.

Современное поле боя не допускает самоуспокоения и использования старых боевых моделей. Он динамичен и хаотичен и опирается в первую очередь на управление информацией и абсолютную точность атак.

Будущее за робототехникой, искусственным интеллектом и спутниковыми системами.

Украина — это школа, где готовят армии для последующих великих сражений в Европе и на Тихом океане.

Если им удастся их применить, потому что есть еще и ядерное оружие.

Источник: https://t.me/Sharpreview/13404

Новости портала «Весь Харьков»