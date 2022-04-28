Невероятные! ВСУ сбили крылатую ракету из ПЗРК
Украинская армия успешно засекла и уничтожила крылатую ракету с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса «Мартлет».
Процесс перехвата крылатой ракеты полосой с дальностью всего около 7 км считается крайне сложным, если не невозможным.
На представленном видео можно увидеть момент уничтожения ракеты «Калибр», которая была сбита ВСУ переносным зенитно-ракетным комплексом британского производства «Мартлет».
Украина — первоклассный полигон для испытаний нового оружия.
Для каждой меры есть соответствующая контрмера.
Следующий месяц будет решающим, поскольку Запад заявляет, что готов отправить современное западное оружие в Украину, и будет интересно увидеть его на поле боя против российской техники.
Вывод: В Украине развеяны почти все мифы о неуязвимом российском оружии, как и о вертолетах и российских боевых самолетах.
Современное поле боя не допускает самоуспокоения и использования старых боевых моделей. Он динамичен и хаотичен и опирается в первую очередь на управление информацией и абсолютную точность атак.
Будущее за робототехникой, искусственным интеллектом и спутниковыми системами.
Украина — это школа, где готовят армии для последующих великих сражений в Европе и на Тихом океане.
Если им удастся их применить, потому что есть еще и ядерное оружие.
Источник: https://t.me/Sharpreview/13404