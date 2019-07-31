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Неудачный телемост: на канале NewsOne нашли нарушения

Неудачный телемост: на канале NewsOne нашли нарушения

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания зафиксировал нарушения в ходе внеплановой проверки телеканала NewsOne в связи с намерением провести телемост с российским телеканалом "Россия 1".

Прямая речь Сергея Костинского: "Проверка состоялась, нашу группу пустили на телеканал NewsOne, но акты не подписали. И сейчас мы готовым проект решения о рассмотрении результатов этой проверки".

"Если факты нарушений – разжигание вражды – подтвердятся, то, я прогнозирую, будут применены санкции".

Детали: В ходе проверки исследовали высказывания в передачах, анонсировавших телемост с российским телеканалом "Россия 1", и ряд других фактов, например, передачи, где украинцев называли фашистами.

Таким образом, аудит обнаружил факты разжигания вражды на телеканале NewsOne.

Результаты проверки должны рассмотреть на одном из заседаний Нацсовета в ближайшие недели.

История вопроса:

• 7 июля ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал телемост "Надо поговорить" на 12 июля совместно с NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина Виктора Медведчука.

• 8 июля возле здания телеканала NewsOne активисты устроилипротестпротив телемоста.

• Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что наказать каналы и провайдеров за телемост можно только после эфира.

• Президент Владимир Зеленский заявил, что вместо телемоста с РФ надо говорить напрямуюс президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, и он готов к такому разговору с участием мировых лидеров в Минске.

• Позднее 8 июля NewsOne отменил телемарафон из-за угроз физической расправы.

• Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания инициировал проверку телеканала NewsOne, его подозревали в разжигании вражды.

• Генпрокуратура зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены из-за предложения украинского телеканала NewsOneустроить так называемый телемост "Надо поговорить" с российским пропагандистским каналом "Россия 24".

• По словам генпрокурора Юрия Луценко, следствие установило связь между каналом и российским ОАО "Промсвязьбанк", который финансирует и обслуживает государственный оборонный заказ России.

• Владелец телеканала NewsOne, нардеп Тарас Козак обвинил Луценко во лжи. "Заявление генерального прокурора Юрия Луценко о связи телеканала NewsOne с российским "Промсвязьбанком" является циничной ложью и свидетельствует о его непрофессионализме и профессиональной непригодности", - заявлял депутат.

Источник: pravda.com.ua

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Темы: СМИ, Украина

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