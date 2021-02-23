Незаконная или законная вырубка? Сосновая Горка лишилась восьми деревьев

Екатерина вместе с детьми гуляет здесь каждый день. Девушка говорит, сквер рядом с домом, здесь можно подышать чистым воздухом и летом спрятаться от солнца. Недавно одна из сосен обвалилась и упала точно на скамейку.

Коммунальщики ее бережно обмотали красной лентой, и так ствол пролежал не одну неделю.

Екатерина, местная жительница

Мабуть, тижні два воно лежало, ніхто його не чіпав. Але вчора було все нормально, ніхто його не чіпав.. Сьогодні була поліція, коли ми йшли гуляти. Я не можу сказати, що трапилося, коли їх рубали, чи те, що треба рубали.

Утром в сквере появились неизвестные и начали рубить деревья и загружать их в кузов трактора.

Возмущенные и напуганные местные жители сразу вызвали копов. Людям никто не разъяснял, что здесь вырубается.

Диана, местная жительница

Мы против вырезки деревьев, безусловно, это наш чистый воздух. А что касается чистки сада, леса – это нормально.

Михаил, местный житель

По внешнему виду - вроде бы хорошие. Но у них же там могут какие-то болезни быть.

По приезду съемочной группы на месте стоял лишь трактор, заполненный поленьями. Рядом с ним – несколько пеньков и зеленые ветви сосны.

Тракторист заверил, здесь спиливают аварийные деревья.

Я только вывожу. А люди уехали на обед, которые здесь работают.

В пресс-службе патрульной полиции сообщили, что на место им пришлось вызвать следственно-оперативную группу Нацполиции, потому что полномочий копов в данном случае не хватало.

Однако в ГУНП за комментарием отправляют в прокуратуру.

Дмитрий Чубенко, представитель прокуратуры Харьковской области

Вирубку здійснювали працівники комунального підприємства "Харківзеленбуд". Зі слів співробітників, вони здійснювали аварійну вирубку дерев. Всього було вирубано 8 дерев. Працівник прокуратури переконався у тому, що дерева були дійсно з ознаками аварійності, тобто трухляві, старі. Завтра «Зеленбуд» мають скласти відповідні акти, і в подальшому працівники правоохоронних органів перевірять законність саме цієї вирубки.

Елена Головко, дендролог

Люди, которые спиливают деревья, чаще всего они забирают гораздо большее количество деревьев, которое им нравится. Я думаю, что это потом продается на дрова. В экологическом правовом поле полиция чаще всего не разбирается. Полицию всегда нужно вызывать - хотя бы для того, чтобы уточнить личность людей и написать заявление.

Доказать правонарушения в украинских реалиях очень сложно, говорит Елена. За годы деятельности жалоб и заявлений в правоохранительные органы было множество, однако чаще виновные исчезали из поля зрения правоохранительных органов.

Дендролог объясняет: у людей, которые вырубают деревья, должно быть при себе "Акт обследования зеленых насаждений". Именно о нем и говорит Дмитрий Чубенко. В нем должна быть указана локация, количество и порода деревьев, которые считаются аварийными и подлежат рубки. Обязательно в конце документа должно быть указано, сколько деревьев осталось на участке. Документ и является законным основанием.

Однако есть исключения, когда дерево упало, - тогда акт не нужен.

Журналистам в «Зеленстрое» говорят, что не могут показать акт, поскольку он еще на стадии оформления. Однако, по словам местных жителей, дерево упало несколько недель назад.

Агентство Телевидения Новости