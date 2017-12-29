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Незаконну порубку сосен виявили за допомогою квадрокоптера

Незаконну порубку сосен виявили за допомогою квадрокоптера

Сьогодні хвойні ліси Харківської області патрулюють 16 рейдових бригад: десять структурних підрозділів і шість бригад по лісгоспу, які працюють цілодобово. Окрім цього, для патрулювання лісів застосовують квадрокоптер. В розпорядженні обласного управління лісового та мисливського господарства він лише один і коштує близько 40 тисяч гривень.

У відомстві розповіли, що завдяки спецтехніці, в ході патрулювання, забезпечується видимість в радіусі 1,5 кілометри — квадрокоптер може злітати на висоту до 500 метрів та рухатися зі швидкістю 70 кілометрів на годину. Перед новорічними святами така техніка стає актуальнішою, адже допомагає виявити ялинкових браконьєрів.

— Нещодавно вдалося затримати незаконного лісоруба — чоловік «полював» на новорічну ялинку у Рокитянському лісгоспі. На порушника було складено протокол. — розповів завідувач сектору охорони та захисту лісу ДП «Жовтневий лісгосп» Олексій Косов.

Згідно постанови Кабінету Міністрів № 665, штраф за збитки завдані навколишньому середовищу, наприклад, знищення одного дерева діаметром до 10 см, становить 390 грн і зібльшується пропорційно до кількості знищених дерев. Також за фактом незаконної вирубки, порушник буде змушений сплатити адміністративний штраф у розмірі 85-170 гривень.

Починаючи з 10 грудня у Харківській області рейдові бригади затримали 57 браконьєрів, — розповів перший заступник начальника Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександр Попов. За його словами, одна з найбільших незаконних рубок хвойників у грудні була виявлена в Зміївському районі — під сокиру браконьєрів потрапило близько 100 сосен. Щодо порушників відкрито кримінальну справу.

Источник: slk.kh.ua

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