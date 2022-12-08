Інфляція в Україні виглядає дуже стримано, - на тлі сусідніх держав

● Загальний рівень цін в Україні виріс на 27%. З одного боку, це дійсно багато, але, з іншого - залежить, з чим порівнювати. Як виявилося, значна частина країн переживає двозначну інфляцію.

▶️ У сусідній Польщі, де нема війни та економіка не зруйнована, середні ціни виросли на 18%. У Британії, Німеччині, Італії, Швеції інфляція перевищує 10%.

Інфографіка Trading Economics яскраво ілюструє економічні проблеми світу. І вони почалися ще до війни в Україні.

▶️ Геополітична напруженість тягне за собою здорожчання енергоресурсів, що позначається на платіжках людей. Біржові ціни на газ у Європі за рік зросли у 6 разів. Тарифи для населення на електроенергію – на 78%, а на газ – на 144%.

«Світ знаходиться у розпалі першої справді глобальної енергетичної кризи, наслідки якої відчуватимуться ще багато років», - прогнозує виконавчий директор IEA Фатіх Бірол.

● Середня інфляція у світі виросла до 9,8%, хоча ще у 2020 році було 1,9%. Щоб повернути її до прийнятних 2% знадобиться не менше 3-х років, прогнозують економісти.

● Деякі країни пливуть скоріше течії. Туреччина роздуває інфляцію для зростання економіки. Щоправда, звичайні турки навряд чи раді зростанню цін на 88%.

▶️ Тому Україна на цьому фоні виглядає дуже пристойно. По-перше, уряд не підняв тарифи на комуналку. По-друге,дякуємо партнерам, що підтримують не лише зброєю, а й грошима.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/522

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