Інформація по Nord Stream

1. Американський телеканал CNN з посиланням на три джерела повідомив, що представники європейської безпеки помітили допоміжні кораблі та підводні човни російського флоту неподалік від місць витоку Nord Stream

2. Відповідаючи на прохання прокоментувати повідомлення CNN, Пєсков сказав, що в цьому районі була значно більша присутність НАТО

3. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у четвер, що навмисний напад на інфраструктуру союзників буде зустрінуто рішучою відповіддю після того, що він назвав актами "саботажу" на трубопроводах Nord Stream.

4. "Вся наявна на даний момент інформація вказує на те, що це результат навмисних, безрозсудних та безвідповідальних актів саботажу. Ми, як союзники, зобов'язалися готуватися, стримувати та захищатися від примусового використання енергії та інших гібридних тактик державними та недержавними суб'єктами. Будь-яка навмисна атака проти критичної інфраструктури союзників буде зустрінута єдиною та рішучою відповіддю", - йдеться у спільній заяві держав-членів НАТО.

5. Берегова охорона Швеції повідомила в четвер, що виявила четвертий витік газу на пошкоджених трубопроводах Nord Stream. «У винятковій економічній зоні Швеції є два місця викидів: більший над «Північним потоком-1» і менший біля «Північного потоку-2», – йдеться в заяві берегової охорони. Відстань між двома місцями становила приблизно 1,8 км.

6. Фатіх Біроль, голова Міжнародного енергетичного агентства, заявив у четвер, що «дуже очевидно», хто стоїть за ймовірним саботажем на трубопроводах Nord Stream.

7. Лідери ЄС наступного тижня обговорять те, що блок засудив як саботаж на підводних газопроводах Nord Stream, заявив у четвер офіційний представник ЄС, додавши, що цей інцидент докорінно змінив природу конфлікту в Україні. "Атака на стратегічну інфраструктуру означає, що стратегічну інфраструктуру в усьому ЄС потрібно захистити. Це докорінно змінює природу конфлікту, яким ми його бачили досі, так само як і мобілізація... і можлива анексія"

8. Кремль заявив у четвер, що інциденти на двох великих підводних газопроводах з Росії до Німеччини виглядають як акти «тероризму», спонсорованого державою. "Це схоже на теракт, можливо, на державному рівні. Дуже складно уявити, що такий теракт міг статися без участі якоїсь держави. Це дуже небезпечна ситуація, яка вимагає термінового розслідування", - заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков журналістам під час щоденної телефонної розмови.

9. Ймовірно, витік газу з Nord Stream 1 припиниться в понеділок, повідомив у четвер оператор газопроводу.

10. Прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова заявила на брифінгу, що Вашингтон зможе збільшити продажі ЗПГ, якщо трубопроводи будуть виведені з експлуатації. Захарова закликала до того, щоб розслідування ЄС було "об'єктивним", і сказала, що Вашингтону доведеться "пояснити", пославшись на коментар президента Байдена в лютому про те, що якщо Росія вторгнеться в Україну, "Північного потоку 2 більше не буде" .

11. Білий дім відкинув твердження Росії про те, що він несе відповідальність за пошкодження "Північного потоку", а коментарі Байдена належали до зусиль, які в той час робилися для отримання сертифіката на введення "Північного потоку 2" у комерційну експлуатацію.

Джерело: facebook.com

Автор: Агія Загребельська

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