Інформація від Держслужби із надзвичайних ситуацій у Харківській області. 23 квітня, 08:00

▪️ Протягом доби рятувальники Харківщини виїжджали на виклики 31 раз, 23 з них були пов'язані з гасінням пожеж, які виникли внаслідок обстрілів. Сім займань сталося у Київському районі, чотири — в Московському, три — в Індустріальному. Чотири пожежі гасили у Харківському, три — в Ізюмському та дві — в Чугуївському районі Харківської області. Горіли приватні будинки, багатоповерхівки, гаражі, авто, склади та виробничі будівлі;

▪️ Рятувальники ліквідовували пожежу у складському приміщенні будівлі та чотирьох вантажних автомобілях на площі близько 500 кв.м. у Харківському районі області. У гасінні задіяли 13 одиниць техніки та 80 рятувальників. На місці пожежі один чоловік загинув та шестеро постраждали;

▪️Рятувальники розбирали завали у зруйнованих будівлях Московського району;

▪️Піротехніки протягом доби мали 34 виїзди для розмінування боєприпасів.

Источник: https://t.me/hueviykharkov/56302

Новости портала «Весь Харьков»