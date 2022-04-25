Інформація від Держслужби із надзвичайних ситуацій у Харківській області. 24 квітня, 07:00

За минулу добу рятувальники здійснили 23 оперативних виїзди, з яких: 14 — на ліквідацію пожеж, серед яких 8 — внаслідок обстрілів, а також 6 пожеж, які сталися з інших причин. Крім того, 7 разів виїжджали на допомогу населенню, 2 — інші виїзди.

Усі пожежі, які були спричинені обстрілами, зафіксовані у Київському (2) та Немишлянському (1) районах міста Харкова, а також по 1 у Дергачах, Чугуєві, сільському населеному пункті Харківського району та 2 у селищі Золочів. Так, завдяки оперативному реагуванню підрозділів ДСНС ці пожежі не набули більших масштабів.

Источник: telegram

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