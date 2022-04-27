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Інформація від Держслужби із надзвичайних ситуацій у Харківській області. 27 квітня, 7:30

Інформація від Держслужби із надзвичайних ситуацій у Харківській області. 27 квітня, 7:30

▪️Протягом доби рятувальники Харківщини виїжджали на виклики 28 разів, 14 з них були пов’язані з гасінням пожеж, які виникли внаслідок обстрілів;

▪️П'ять пожеж внаслідок обстрілів сталися у Київському районі Харкова та чотири — у Московському. П'ять разів вогонь після атак РФ гасили у Харківському районі області. Горіли житлові будинки, гаражі та авто;

▪️26 квітня о 15:58 у Київському районі Харкова внаслідок ракетного обстрілу загорівся будинок та два легкових автомобілі на площі 300 кв.м. Пожежу загасили о 17:10;

▪️27 квітня о 02:00 у Київському районі Харкова внаслідок ракетного обстрілу загорілися квартири на третьому та четвертому поверхах у дев'ятиповерхівці. Попередньо, загиблих та поранених немає. О 3:25 пожежу повністю загасили на площі 50 м. кв. Остаточна ліквідація сталась о 03:25;

▪️Протягом доби рятувальники розбирали завали у будівлях Київського та Слобідського районів міста;

▪️Піротехніки протягом 26 квітня здійснили 58 виїзд для розмінування боєприпасів.

Источник: https://t.me/DSNS_Kharkiv/1869

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