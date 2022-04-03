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Інформація від Держслужби із надзвичайних ситуацій у Харківській області. 3 квітня, 08:00

Інформація від Держслужби із надзвичайних ситуацій у Харківській області. 3 квітня, 08:00

Минулої доби рятувальники мали 79 оперативних виїздів, з них 28 — на гасіння пожеж, що були спричинені обстрілами;

Найбільша пожежа спричинена обстрілами сталася вранці у Московському районі Харкова: горіли 14 квартир з 4-го по 9-й поверхи житлової дев'ятиповерхівки;

У Харківському районі області горіли складські приміщення загальною площею близько 400 кв. м. Також горіли складські приміщення площею 500 кв. м. у Немишлянському районі міста;

У Лозовій після ворожого обстрілу зайнялись декілька приватних житлових будинків, трансформаторна підстанція та складська будівля. Осколкові поранення отримало щонайменше п'ять людей. Їх госпіталізували до районної лікарні;

Піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 95 боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

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