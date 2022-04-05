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Информація від Держслужби із надзвичайних ситуацій у Харківській області. 5 квітня, 07:30
За добу рятувальники мали 33 виїзди, у тому числі 15 на гасіння пожеж внаслідок обстрілів. П’ять разів ДСНСники виїжджали на розбирання завалів.
Пожежі внаслідок обстрілів виникали у багатоповерхівках, приватних будинках, на СТО та в гаражах у Київському, Московському, Шевченківському, Немишлянському, Індустріальному та Холодногірському районах Харкова, а також у Ізюмському та Харківському районах області.
З-під завалів дістали одну поранену жінку та тіла трьох загиблих людей.
Піротехніки розмінували 15 боєприпасів.
Источник: telegram