Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:33
Просмотров: 122

Информація від Держслужби із надзвичайних ситуацій у Харківській області. 5 квітня, 07:30

Информація від Держслужби із надзвичайних ситуацій у Харківській області. 5 квітня, 07:30

За добу рятувальники мали 33 виїзди, у тому числі 15 на гасіння пожеж внаслідок обстрілів. П’ять разів ДСНСники виїжджали на розбирання завалів.

Пожежі внаслідок обстрілів виникали у багатоповерхівках, приватних будинках, на СТО та в гаражах у Київському, Московському, Шевченківському, Немишлянському, Індустріальному та Холодногірському районах Харкова, а також у Ізюмському та Харківському районах області.

З-під завалів дістали одну поранену жінку та тіла трьох загиблих людей.

Піротехніки розмінували 15 боєприпасів.

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Резня в Буче: Глава МИД Канады назвала убийства мирных жителей террористическим актом
Сегодня 09:05    35
США в ближайшее время передадут Украине новый пакет военной помощи для Украины, - представитель Пентагона Джон Кирби, - CNN
Сегодня 08:55    50
В Рубежном погибших хоронят во дворах, – глава Луганской ОВА Сергей Гайдай
Сегодня 08:43    72
Следующей целью для РФ в Украине может стать город Днепр
Сегодня 08:24    148
В своем ночном обращении Зеленский пригрозил российским журналистам за отрицание событий в Буче
Сегодня 08:15    132
Сьогодні курсуватимуть такі рейси
Сегодня 08:10    109
Оперативна інформація станом на 06.00 05.04.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:54    172
Ми готові до розгортання будь-яких сценаріїв ще з 24 лютого - Олег Синєгубов
04.04.2022 21:20    290
Буча. Дитячий табір. Підвал (ФОТО 18+)
04.04.2022 19:25    902
Оперативна інформація станом на 18.00 04.04.2022 щодо російського вторгнення
04.04.2022 18:36    358
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 