Інформаційні ресурси рф залякують Європу стрибком цін на нафту та пропонують зняти санкції, щоб повернути росію на ринок

Інформаційні ресурси рф залякують Європу стрибком цін на нафту та пропонують зняти санкції, щоб повернути росію на ринок

За даними моніторингу Центру стратегічних комунікацій, 12 березня на ~100 ресурсах, системно задіяних у FIMI, опубліковано ~5,7 тис. матеріалів про Україну.

російські ресурси маніпулюють зростанням світових цін на нафту, залякуючи європейські аудиторії стрибком цін на пальне та товари.

Вони пропонують «рішення»: зняти санкції із рф і повернути росію на європейський ринок.

Інші наративи:

● «Неспроможна держава» та «зовнішнє управління». рф прогнозує послаблення військової підтримки України через витрати озброєнь на війну в Ірані, маніпулює зростанням цін на нафту і нафтопродукти та участю українських військових у протидроновій боротьбі на Близькому Сході.

● «Розкол у ЄС і НАТО через Україну». Інформаційна підтримка заяв і дій угорського уряду щодо приїзду неузгодженої делегації, блокування «Дружби» та критики Києва.

● «Україна – терористична держава». Використання вироку громадянам Таджикистану за теракт «Крокус Сіті Холл» для формування меседжу про «український слід», звинувачення України у «терористичних атаках» на брянськ, «Турецький потік» та «Блакитний потік».

Джерело: https://t.me/spravdi/53741

