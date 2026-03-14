Інформаційні ресурси рф залякують Європу стрибком цін на нафту та пропонують зняти санкції, щоб повернути росію на ринок

За даними моніторингу Центру стратегічних комунікацій, 12 березня на ~100 ресурсах, системно задіяних у FIMI, опубліковано ~5,7 тис. матеріалів про Україну.

російські ресурси маніпулюють зростанням світових цін на нафту, залякуючи європейські аудиторії стрибком цін на пальне та товари.

Вони пропонують «рішення»: зняти санкції із рф і повернути росію на європейський ринок.

Інші наративи:

● «Неспроможна держава» та «зовнішнє управління». рф прогнозує послаблення військової підтримки України через витрати озброєнь на війну в Ірані, маніпулює зростанням цін на нафту і нафтопродукти та участю українських військових у протидроновій боротьбі на Близькому Сході.

● «Розкол у ЄС і НАТО через Україну». Інформаційна підтримка заяв і дій угорського уряду щодо приїзду неузгодженої делегації, блокування «Дружби» та критики Києва.

● «Україна – терористична держава». Використання вироку громадянам Таджикистану за теракт «Крокус Сіті Холл» для формування меседжу про «український слід», звинувачення України у «терористичних атаках» на брянськ, «Турецький потік» та «Блакитний потік».

Джерело: https://t.me/spravdi/53741

