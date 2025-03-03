Ніхто не сховається за рапортами: командувач Сухопутних військ прокоментував удар по полігону на Дніпропетровщині

1 березня армія рф завдала ракетного удару по полігону з українськими військовими на Дніпропетровщині. Число загиблих та постраждалих не повідомляється. Відео удару напередодні оприлюднило міноборони рф.

Як повідомили в Сухопутних військах ЗС України, наразі триває перевірка та встановлення обставин події.

«Військовій службі правопорядку та правоохоронним органам надається вся необхідна інформація для забезпечення максимальної прозорості розслідування», – йдеться в повідомленні.

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий заявив, що «правду намагатимуться приховати в тумані бюрократії» і запевнив, що цього не допустить.

«Чекав на перші дані, щоб не бути голослівним, і тепер маю попередити: кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, – усі понесуть відповідальність. Ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами», – написав Драпатий.

Агентство Телевидения Новости