Ни воды, ни миллиардов: как РФ «развивала» водохозяйственный комплекс оккупированного Крыма

В период сильной засухи, беспрецедентного обмеления водохранилищ и жесткого вододефицита оккупационные власти Крыма укрепляли русла рек для защиты от паводков. Почему ничего не делалось в сфере водообеспечения, как изменялась российская государственная программа развития водохозяйственного комплекса от момента ее запуска до последнего года реализации, а также какие перспективы заложены в планы на ближайшие годы – говорится в материале издания Крым.Реалии.

Вдвое дороже и в десять раз меньше

В рамках финансовых вложений по программе социально-экономического развития Крыма, российские власти предусмотрели щедрое финансирование мероприятий, связанных с водным хозяйством полуострова. Освоить федеральные средства сначала собирались с 2015 по 2017. Вскоре поняли, что ничего не выходит, и переписали программу на сроки с 2017 по 2020 год. И хотя сейчас действие этой программы продлили еще на три года, нам показалось весьма уместным посмотреть на результаты пятилетней активности местных чиновников и на то, как трансформировались с течением времени целевые показатели этого документа.

Первое, что обратило на себя внимание, это практически двукратное увеличение расходов в сравнении с первоначальными расчетами. Так, судя по представленным на сайте федеральных целевых программ России сведениям, первоначально на мероприятия по обеспечению водоснабжения закладывалось 4,58 миллиардов для решения вопросов с водой в Севастополе и 3,9 миллиардов на водоснабжение остального полуострова. Однако по итогам пяти лет только подконтрольный России Госкомитет по водному хозяйству и мелиорации Крыма израсходовал более семи миллиардов рублей.

Не менее любопытно выглядят и цели расходования этих астрономических средств. Так, в программе пятилетней давности было заявлено действительно много масштабных проектов: ожидалось строительство Солнечногорского водохранилища и водовода до Судака, расчистка и реконструкция Кутузовского водохранилища, капитальный ремонт оборудования на десяти из двадцати трех водохранилищ, строительство трех насосных станций и ремонт труб в системе водоводов.

Потом что-то пошло не так. И в ноябре 2016 года программу заменили на новую. Планов обеспечить водой Судак за счет Солнечногорского водохранилища в ней уже не было. 10 позиций по капитальному ремонту на основных водохранилищах продержались до середины 2018 года. А в отчете по реализации программы за 2018 год про эти планы уже никто не вспоминал. Отыскать следы этих намерений в более поздних документах также не удалось: работы по капремонту на десяти крымских водохранилищах «как в воду канули».

От былых амбиций в госпрограмме осталось очень немного: намерения почистить и провести реконструкцию Кутузовского водохранилища, поставить новое оборудование для Станционного и Феодосийского водохранилищ и реконструировать оборудования на гидроузле Фронтового водохранилища. А еще построить насосную станцию на реке Альма.

Не сделано ничего

Однако даже в сильно урезанном варианте, имея серьезные финансовые возможности, реализовать запланированные мероприятия по «обеспечению водными ресурсами населенных пунктов и отраслей экономики» крымским чиновникам не удалось. Ни один пункт программы в части водообеспечения к концу 2020 года оказался не выполнен.

Так, реализация контракта по проектированию реконструкции Кутузовского водохранилища была прекращена по инициативе заказчика. Однако, несмотря на «недобросовестное исполнение» подряда, Госкомводхоз сослался на выполненные инженерные изыскания и пришел к выводу о невозможности почистить водохранилище. Поэтому было принято решение: деньги по этой статье перенаправить не на другое водохранилище, а на берегоукрепительные работы в русле реки Кача.

На Станционном водохранилище контракт был расторгнут по соглашению сторон. При этом Госкомводхоз отчитался о завершении работ и принятии объекта в эксплуатацию. В публичном доступе информации о завершении работ найти не удалось.

Неясной остается и судьба 83 миллионов рублей на строительство водозаборных сооружений Феодосийского гидроузла. Вначале срок завершения работ переносился с 2018 на 2019 год. Затем подконтрольный российским властям глава республики Сергей Аксенов заявлял, что работы будут завершены в 2020 году, однако в реестре государственных закупок на сегодняшний день стоит отметка, что контракт не завершен. И в публичном доступе сведений про запуск этих сооружений не наблюдается.

Не уложились в запланированные сроки и с реконструкцией Фронтового водохранилища в Ленинском районе. Судя по сведениям Госкомводхоза, стоимость строительно-монтажных работ значительно превышает лимиты федеральной целевой программы и якобы ведется работа, нацеленная на увеличение финансирования. При этом сроки завершения работ уже сдвинули на 2021 год.

Наиболее любопытная история вышла с планами по строительству насосной станции на реке Альма. В 2018 году по этому вопросу были проведены проектно-изыскательные работы. Еще полгода ушло на прохождение госэкспертизы. А когда местные власти получили добро на строительство станции,. то приняли решение отложить ее строительство на 2023-2024 годы. Решение было принято в апреле позапрошлого года, когда вододефицит уже был очевидным и прогнозы на ближайшие годы не предвещали ничего, что могло бы оправдать длительную заморозку этого проекта.

Борьба за воду на словах

В 2020 году в государственную программу по развитию водохозяйственного комплекса Крыма изменения вносились трижды. Все они касались только объемов финансирования. И хотя местные власти, столкнувшись с тотальным дефицитом осадков, много уделяли внимания вопросам водоснабжения и заявляли о планах по реализации масштабных инфраструктурных проектов, на содержании самой программы это вообще никак не отразилось. Так в разделе, посвященном финансированию мероприятий по обеспечению водными ресурсами населения, за исключением реконструкции насосной станции на Феодосийском водохранилище по всем остальным пунктам программы в минувшем году стояли нули. Зато на раздел финансирования защиты от негативного воздействия вод засуха не повлияла – в 2020 году выделялись деньги для берегоукрепительных работ на реках Альма и Кача, а также на ремонт дамбы Сасык-Сиваша.

Более того, перечень запланированных мероприятий в разделе обеспечения водными ресурсами населения, не дополнился вообще никакими новыми задачами. Просто все, что не успели выполнить до конца 2020 года, перенесли на следующие три года. Прокомментировать эти наблюдения мы попросили председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игоря Вайля. Однако ответа на информационный запрос журналистов Крым.Реалий на протяжении недели не поступило.

Возможно, что исчерпывающие меры по решению проблемы вододефицита найдут место в плане «по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и Севастополя», утвержденного правительством России. Этот план рассчитан на три года и уже сейчас в нем заложены затраты на 50 миллиардов рублей для строительства опреснительных установок, бурения новых скважин и закладки новых водохранилищ. Однако, как можно убедиться по итогам реализации государственной программы развития водохозяйственного комплекса Крыма, с течением времени планы российской власти часто стремятся к метаморфозам и сокращениям. А выделенные по этим планам финансы испаряются без видимого следа в развитии местной инфраструктуры.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»